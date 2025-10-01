Produção da Netflix sobre o jogo do bicho no RJ ganha um novo trailer

Próxima produção brasileira na Netflix, Os donos do jogo mergulha no universo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, repleto de luxo, ambição e disputas, e reúne nomes como André Lamoglia, Chico Diaz, Giullia Buscacio, Juliana Paes, Mel Maia, Xamã e chega na plataforma dia 29 de outubro na plataforma.

Um lugar na alta cúpula do jogo do bicho surge e desencadeia uma guerra imprevisível pelo comando do crime no Rio de Janeiro. O trailer revela o lado mais perigoso da cidade e a rápida ascensão de Profeta (André Lamoglia), novo aspirante ao trono da contravenção carioca. Determinado a garantir seu lugar no topo, ele enfrenta confrontos intensos e aposta alto contra famílias poderosas, em um jogo onde cada movimento é decisivo.

Os embates, que começam como uma guerra fria, ganham intensidade na tela, e prometem prender a atenção do público do início ao fim. Tudo isso em um cenário tipicamente carioca, marcado por contrastes e pontos icônicos da cidade maravilhosa. Os donos do jogo inaugura o universo das produções de máfia na Netflix Brasil e traz para a tela um “carioquês” autêntico. A série é uma criação de Heitor Dhalia (DNA do crime), Bernardo Barcellos, que também assina o roteiro da produção, e Bruno Passeri. A direção fica por conta de Heitor Dhalia, Rafael Miranda Fejes e Matias Mariani.