Sean "Diddy" Combs: sentença do rapper é definida

"Boas ações não apagam o poder e o controle exercido por Diddy", diz o juiz do caso - (crédito: ANGELA WEISS/AFP)

O rapper Sean “Diddy” Combs, 54 anos, um dos nomes mais influentes da história do hip-hop, foi sentenciado nesta sexta-feira (3/10) a 50 meses de prisão, o equivalente a 4 anos, 1 mês e 28 dias. O juiz Arun Subramanian, de um tribunal de Nova York, anunciou a decisão e aplicou uma multa de US$ 500 mil ao músico.

Em julho, o artista foi considerado culpado de duas das cinco acusações que enfrentava, ambas relacionadas ao transporte de mulheres para fins de prostituição. Ele foi absolvido das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.

Durante a audiência, o juiz afirmou que “boas ações não apagam o poder e o controle exercido por Diddy sobre mulheres que ele dizia amar”, e que era necessário impor “uma pena substancial” para deixar claro que abusos contra mulheres não ficam impunes.

Quem é Diddy

Sean John Combs, mundialmente conhecido como Puff Daddy, P. Diddy ou Diddy, nasceu em Nova York e se tornou um ícone global do hip-hop. Após o assassinato do pai durante a infância, ele foi criado pela mãe. A carreira começou como estagiário em gravadoras e em 1994 fundou a Bad Boy Records, que lançou estrelas como The Notorious B.I.G. e Usher.

Ele colecionou Grammys, milhões em vendas e se estabeleceu como um dos empresários mais influentes do entretenimento.

Mas a imagem de magnata bem-sucedido começou a cair em 2023, quando a cantora Cassie Ventura, ex-namorada, o acusou de agressões e estupro em festas privadas chamadas de “freak offs”. O processo foi retirado após acordo, mas abriu caminho para outras denúncias e para uma investigação federal que acabou na prisão de Diddy em setembro de 2024.

O julgamento

A promotoria afirma que Diddy, ao longo de quase duas décadas, utilizou a influência e poder para manipular mulheres e as forçar a situações de abuso. Testemunhas descrevem um padrão de agressões físicas, coerção sexual e controle psicológico.

A defesa, por outro lado, tentou apresentar o rapper como vítima de um "processo excessivamente zeloso" e solicitou uma pena mais branda e pedidos de liberdade. O argumento central era que ele não obteve lucros com prostituição e não integrava uma organização criminosa.

No tribunal, Diddy pediu desculpas e disse estar arrependido: “Não posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro”. Seis de seus sete filhos compareceram à audiência, prestando depoimentos emocionados em apoio ao pai.

O que acontece agora

Preso há pouco mais de um ano, Diddy já terá esse período descontado de sua pena. Ele seguirá cumprindo prisão federal nos Estados Unidos.

Apesar da condenação abaixo do máximo possível, que poderia chegar a 20 anos, o caso representa a queda de um dos artistas mais influentes da música americana.



*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes