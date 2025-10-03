Após resposta do Hamas, Trump alerta: "Israel deve interromper bombardeios"

"Israel deve interromper imediatamente o bombardeio em Gaza para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez", escreveu Trump - (crédito: AFP)

Após o Hamas anunciar que está pronto para iniciar a libertação dos reféns, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou recado para os aliados israelenses na tarde desta sexta-feira (3/10). "Israel deve interromper imediatamente o bombardeio em Gaza para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez", escreveu em publicação na Truth Social.

Leia também: Hamas aceita libertar reféns israelenses em acordo proposto por Trump

No comunicado, Trump afirmou ainda que as partes já estão discutindo os detalhes do acordo, mas não deu mais informações. Após anúncio do grupo palestino, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou imagem em que o presidente aparece gravando um vídeo. "Nos bastidores do Salão Oval: o presidente Trump responde à aceitação do Plano de Paz pelo Hamas", escreveu.

Behind the Scenes in the Oval Office: President Trump responds to Hamas’ acceptance of his Peace Plan.



Stay tuned! pic.twitter.com/iw1fXIWyls — Karoline Leavitt (@PressSec) October 3, 2025