CESSAR-FOGO

Após resposta do Hamas, Trump alerta: "Israel deve interromper bombardeios"

Em publicação nas redes sociais, o presidente afirmou que as partes já começaram a discutir os detalhes do acordo

"Israel deve interromper imediatamente o bombardeio em Gaza para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez", escreveu Trump - (crédito: AFP)

Após o Hamas anunciar que está pronto para iniciar a libertação dos reféns, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou recado para os aliados israelenses na tarde desta sexta-feira (3/10). "Israel deve interromper imediatamente o bombardeio em Gaza para que possamos retirar os reféns com segurança e rapidez", escreveu em publicação na Truth Social

No comunicado, Trump afirmou ainda que as partes já estão discutindo os detalhes do acordo, mas não deu mais informações. Após anúncio do grupo palestino, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, publicou imagem em que o presidente aparece gravando um vídeo. "Nos bastidores do Salão Oval: o presidente Trump responde à aceitação do Plano de Paz pelo Hamas", escreveu. 

postado em 03/10/2025 18:38 / atualizado em 03/10/2025 18:43
