Príncipe William sobre saúde de Kate e Charles III: "Ano mais difícil que tive"

O próximo rei da Inglaterra definiu 2024 como "o ano mais difícil que já teve

Príncipe William falou sobre os problemas de saúde de Kate Middleton e Rei Charles III. Os dois, mulher e pai do príncipe da Inglaterra, respectivamente, foram diagnosticados com câncer no último ano.

"Você talvez pense: 'Isso não vai acontecer conosco, ficaremos bem'. Como acredito que todo mundo tem uma perspectiva positiva, você precisa ser positivo. Quando acontece com você, te leva a lugares nada agradáveis", disse em entrevista ao ator Eugene Levy para a série O Viajante Relutante, do Apple TV+.

O próximo rei da Inglaterra definiu 2024 como "o ano mais difícil que já teve." Apesar das dificuldades, ele afirmou estar esperançoso. "As coisas estão bem. Tudo está progredindo da maneira certa, o que é uma boa notícia. Estou muito orgulhoso da minha esposa e do meu pai pela forma como eles lidaram com tudo no ano passado. Meus filhos também se saíram muito bem".

Kate Middleton terminou sua quimioterapia em setembro de 2024 e, quatro meses depois, disse estar livre do câncer. Já Rei Charles ainda está passando pelo tratamento.