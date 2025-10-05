Trump autoriza envio de soldados a Chicago para "controlar a criminalidade"

Um agente armado em um veículo blindado enquanto moradores do bairro de Brighton Park, em Chicago, confrontam a polícia em um posto de gasolina após agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) supostamente deterem um homem não identificado que estava em seu carro (Photo by OCTAVIO JONES / AFP) - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou, no sábado (4/10), o envio de 300 soldados da Guarda Nacional a Chicago. O republicano afirmou que esses envios são necessários para "controlar a criminalidade", assim como os protestos contra a campanha de deportações em massa.

A autorização para o envio dos soldados para Chicago ocorreu após disparos durante a manhã na cidade. O Departamento de Segurança Nacional informou que um agente federal atirou contra um motorista supostamente armado depois que agentes foram "cercados por dez veículos".

No sábado, a juíza federal Karin Immergut bloqueou o envio da Guarda Nacional a Portland, no noroeste dos Estados Unidos, suspendendo temporariamente uma ordem do presidente Trump de final de setembro para combater a imigração ilegal.

A juíza escreveu, na decisão, que "a determinação do presidente simplesmente não estava relacionada aos fatos". Trump tem afirmado, em várias ocasiões, que Portland está "devastada pela guerra" e tomada por crimes violentos.

A juíza explicou que os protestos em Portland não representam um "perigo de rebelião" e que o "corpo de segurança regular" pode lidar com tais incidentes.

Com informações da AFP*

