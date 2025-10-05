Trump autoriza envio de soldados a Chicago para "controlar a criminalidade"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou, no sábado (4/10), o envio de 300 soldados da Guarda Nacional a Chicago. O republicano afirmou que esses envios são necessários para "controlar a criminalidade", assim como os protestos contra a campanha de deportações em massa.
A autorização para o envio dos soldados para Chicago ocorreu após disparos durante a manhã na cidade. O Departamento de Segurança Nacional informou que um agente federal atirou contra um motorista supostamente armado depois que agentes foram "cercados por dez veículos".
No sábado, a juíza federal Karin Immergut bloqueou o envio da Guarda Nacional a Portland, no noroeste dos Estados Unidos, suspendendo temporariamente uma ordem do presidente Trump de final de setembro para combater a imigração ilegal.
A juíza escreveu, na decisão, que "a determinação do presidente simplesmente não estava relacionada aos fatos". Trump tem afirmado, em várias ocasiões, que Portland está "devastada pela guerra" e tomada por crimes violentos.
A juíza explicou que os protestos em Portland não representam um "perigo de rebelião" e que o "corpo de segurança regular" pode lidar com tais incidentes.
Com informações da AFP*
