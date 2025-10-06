Planalto diz que diálogo entre Lula e Trump foi "cordial e produtivo"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na manhã desta segunda-feira (6/10), uma ligação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O telefonema, que durou cerca de 30 minutos, marcou o primeiro contato direto entre os dois líderes desde o reencontro em Nova York, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), e foi descrito por fontes do Palácio do Planalto como “cordial e produtivo”.

Conforme a nota divulgada pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) após a reunião, Lula classificou a conversa como uma oportunidade de “restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente”.

O comunicado do Planalto informou ainda que o presidente brasileiro destacou que o diálogo simboliza um recomeço diplomático entre os dois países, após anos de tensões comerciais e políticas.

Durante o telefonema, Lula reforçou que o Brasil é um dos três países do G20 -- grupo das 19 maiores economias desenvolvidas e emergentes do planeta mais a União Europeia -- com os quais os Estados Unidos mantêm superavit na balança de bens e serviços. Ele ainda aproveitou o momento para solicitar a retirada da sobretaxa de 40% aplicada a produtos brasileiros e a revisão das medidas restritivas impostas a autoridades do país que entrou em vigor no dia 6 de agosto. Antes, o imposto de importação aplicado desde março, após a posse de Trump, era de 10% .

O republicano, por sua vez, demonstrou disposição em avançar nas tratativas e designou o secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

De acordo com o Planalto, os dois líderes manifestaram a intenção de realizar um encontro presencial “em breve”. Lula sugeriu que o diálogo ocorra à margem da próxima Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), na Malásia, e reiterou o convite para que Trump participe da COP 30, que será realizada em Belém, no início de novembro. O presidente brasileiro também se disse disposto a visitar Washington para dar continuidade às tratativas.

Em um gesto de aproximação pessoal, Lula e Trump trocaram contatos telefônicos para manter uma via direta de comunicação entre os dois. Do lado brasileiro, acompanharam a conversa o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Mauro Vieira, Fernando Haddad (Fazenda e Sidônio Palmeira (Secom), além do assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

O diálogo ocorre em um momento em que o governo brasileiro busca fortalecer laços comerciais e políticos com grandes economias, num cenário global de reconfiguração de alianças. A expectativa do Planalto é de que a reaproximação com Washington contribua para destravar barreiras comerciais e ampliar o intercâmbio tecnológico e energético entre os dois países.

Embora ainda não haja confirmação oficial sobre o encontro presencial entre Lula e Trump, auxiliares do Planalto avaliam que o telefonema representa um “gesto significativo” de retomada da confiança mútua. O tom amistoso da conversa também foi interpretado como um indicativo de que ambos os líderes desejam inaugurar uma nova fase nas relações bilaterais.