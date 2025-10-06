InícioPolítica
Lula e Trump conversam por videoconferência no Alvorada

Encontro virtual ocorre após Donald Trump afirmar que houve uma "química" com Lula em breve encontro entre ambos na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e marca tentativa de reaproximação entre os dois países

A conversa entre os chefes de Estado foi "positiva", segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Jim Watson/AFP e Montagem: Wal Lima)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversaram, na manhã desta segunda-feira (6), por meio de uma videoconferência com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião, marcada para às 10h30, ocorreu em meio ao agravamento das tensões comerciais entre os dois países, após o governo norte-americano aplicar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros desde 6 de agosto.

O encontro virtual entre os dois líderes ocorreu no Palácio da Alvorada, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Sidônio Palmeira (Secom). A conversa tem caráter reservado, e até o momento não houve confirmação oficial sobre o conteúdo discutido.

O ministro da Fazenda disse a jornalistas após o encontro que a reunião "foi positiva", mas não deu detalhes do comunicado que deverá ser divulgado pelo Palácio do Planalto.

A possibilidade de um encontro entre os dois líderes foi sugerida por Trump no mês passado, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Na ocasião, o presidente norte-americano discursou logo após a fala de Lula e, nos bastidores, ambos trocaram cumprimentos e manifestaram interesse em manter o diálogo.

De acordo com o republicano, houve uma boa “química” entre ele e o chefe do Executivo brasileiro — declaração que foi interpretada como um gesto de aproximação após semanas de atrito diplomático em torno das medidas tarifárias.

O governo brasileiro tem buscado, nos bastidores, reduzir os impactos do tarifaço sobre exportações do agronegócio e do setor siderúrgico, principais alvos da medida. A expectativa é que, após a conversa, as equipes técnicas de ambos os países avancem nas negociações comerciais.

postado em 06/10/2025 11:41 / atualizado em 06/10/2025 11:42
