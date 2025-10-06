Lula e Trump conversam por videoconferência no Alvorada

A conversa entre os chefes de Estado foi "positiva", segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil/Jim Watson/AFP e Montagem: Wal Lima)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversaram, na manhã desta segunda-feira (6), por meio de uma videoconferência com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião, marcada para às 10h30, ocorreu em meio ao agravamento das tensões comerciais entre os dois países, após o governo norte-americano aplicar uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros desde 6 de agosto.

O encontro virtual entre os dois líderes ocorreu no Palácio da Alvorada, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Sidônio Palmeira (Secom). A conversa tem caráter reservado, e até o momento não houve confirmação oficial sobre o conteúdo discutido.

O ministro da Fazenda disse a jornalistas após o encontro que a reunião "foi positiva", mas não deu detalhes do comunicado que deverá ser divulgado pelo Palácio do Planalto.

A possibilidade de um encontro entre os dois líderes foi sugerida por Trump no mês passado, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Na ocasião, o presidente norte-americano discursou logo após a fala de Lula e, nos bastidores, ambos trocaram cumprimentos e manifestaram interesse em manter o diálogo.

De acordo com o republicano, houve uma boa “química” entre ele e o chefe do Executivo brasileiro — declaração que foi interpretada como um gesto de aproximação após semanas de atrito diplomático em torno das medidas tarifárias.

O governo brasileiro tem buscado, nos bastidores, reduzir os impactos do tarifaço sobre exportações do agronegócio e do setor siderúrgico, principais alvos da medida. A expectativa é que, após a conversa, as equipes técnicas de ambos os países avancem nas negociações comerciais.