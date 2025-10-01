InícioPolítica
Governo deplora interceptação de flotilha com brasileiros por Israel

Em nota, o Itamaraty afirmou que a ação de Israel coloca em risco a integridade de manifestantes pacíficos, e reforçou para que o governo israelense abra o cerco contra ajuda humanitária na região

Outras tentativas de levar mantimentos para a Faixa de Gaza em barcos também resultaram em ações militares de Israel e detenção de ativistas. - (crédito: Reprodução/Instagram/gazafreedomfotilla)
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou nota na noite desta quarta-feira (1º/10) deplorando a interceptação de uma flotilha humanitária por Israel. Estavam nos barcos 15 brasileiros, incluindo a deputada federal Luizianne Lins (PT-CE). O grupo levaria ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.

Segundo o governo federal, a ação israelense coloca em risco a integridade de manifestantes pacíficos. O Itamaraty reforçou ainda que Israel deve desfazer qualquer tipo de bloqueio à ajuda humanitária em Gaza, em acordo com a legislação internacional.

"Diante das primeiras notícias de detenção de nacionais brasileiros a bordo de embarcações da flotilha, entre eles a deputada federal Luizianne Lins, o Brasil recorda o princípio da liberdade de navegação em águas internacionais e ressalta o caráter pacífico da flotilha", disse a nota.

"O governo brasileiro deplora a ação militar do governo de Israel, que viola direitos e põe em risco a integridade física de manifestantes em ação pacífica. No contexto dessa operação militar condenável, passa a ser de responsabilidade de Israel a segurança das pessoas detidas", acrescentou.

A Flotilha Global Sumud reuniu ativistas de 40 países para levar alimentos e remédios para a Faixa de Gaza. Porém, a Marinha de Israel interceptou dois dos barcos, um dos quais transportava os brasileiros. Além de Luizianne, estava presente o ativista Thiago Ávila.

Embaixada presta assistência

"(O governo) Reitera, nesse contexto, exortação pelo levantamento imediato e incondicional de todas as restrições israelenses à entrada e distribuição de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, em consonância com as obrigações de Israel, como potência ocupante, à luz do direito internacional humanitário.

O Itamaraty disse ainda, no comunicado, que a Embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato permanente com as autoridades israelenses para prestar assistência aos brasileiros detidos.

Victor Correia

Repórter

Formado jornalista pela UnB. Estagiou no Correio de 2016 a 2018 em Ciência, Saúde e Tecnologia. Atuou em assessoria até 2022, quando voltou ao Correio. Repórter de Política, Brasil e Economia.

Por Victor Correia
postado em 01/10/2025 23:15
