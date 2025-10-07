Presidente do Equador sofre tentativa de assassinato, diz ministra do país

Carro de Daniel Noboa tinha "marcas de bala" após ter sido cercado por um grupo que jogou pedras no veículo - (crédito: AFP)

O presidente do Equador, Daniel Noboa, sofreu uma tentativa de assassinato nesta terça-feira (7/10), quando o carro da comitiva oficial em que viajava foi alvo de ataques durante protestos contra o aumento do preço do diesel no sul do país.

De acordo com a ministra do Meio Ambiente e Energia, Inês Manzano, o veículo presidencial ficou com marcas de bala e também foi atingido por pedras, mas o chefe de Estado não se feriu.

O episódio ocorreu quando Noboa se deslocava em direção à cidade andina de Canãr, onde participaria de um evento público. Segundo Manzano, cerca de 500 manifestantes cercaram o comboio presidencial. “Estavam atirando pedras e, obviamente, também há marcas de bala no carro do presidente”, afirmou a ministra.

A ministra confirmou ainda, que cinco pessoas foram detidas após o ataque. “Graças a Deus nosso presidente, muito firme e corajoso, segue em frente, cumprindo sua agenda como sempre.”