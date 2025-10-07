Ex-jogadora da WNBA ganha cinco vezes mais com OnlyFans do que no basquete

Com ganhos anuais de cerca de R$ 8 milhões, a australiana afirma estar no controle da própria história - (crédito: Reprodução / Instagram )

A australiana Liz Cambage, ex-jogadora da WNBA — a principal liga feminina de basquete dos Estados Unidos —, encontrou um novo rumo fora das quadras. Desde que deixou o esporte em 2022, a atleta de 2,03 metros tem se dedicado à criação de conteúdo adulto no OnlyFans, plataforma na qual os ganhos são cinco vezes maiores do que o salário que recebia no basquete.

Em entrevista ao TMZ, Liz comentou sobre a disparidade financeira entre o esporte feminino e outras fontes de renda. “Eu sinto que as mulheres precisam ganhar mais dinheiro jogando o esporte que amam”, afirmou. “Acho que cada um tem que conseguir do jeito que puder.” Ela revelou ainda que, na primeira semana na plataforma, faturou mais do que em toda a carreira esportiva.

A ex-jogadora do Los Angeles Sparks também celebrou a liberdade que encontrou ao explorar a própria imagem e sexualidade. “É só ser você mesma. Ficar com a sua personalidade. Sinto que, antigamente, não havia espaço ou oportunidade para as mulheres serem quem realmente são, mas agora dá pra explorar mais isso, ganhar com a própria sexualidade, e é divertido.”

Atualmente, Liz projeta um faturamento anual de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) com o OnlyFans. Diante da repercussão e das críticas, ela diz manter uma postura tranquila. “Já me chamaram de tudo: arrogante, difícil, problemática. E hoje eu só rio disso", diz.

Para Liz, o mais importante é sentir-se no comando da própria história. “Eu não sou só uma ex-jogadora. Sou uma mulher fazendo o que quer, do jeito que quer.”

