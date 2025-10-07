Sean ‘Diddy’ precisará de tratamento para vício em sexo após prisão, afirma médico

Diddy cumprirá 36 meses de detenção e multa de R$ 2,6 milhões - (crédito: ANGELA WEISS/AFP)

Sean ‘Diddy’ Combs, de 55 anos, enfrenta não apenas a sentença judicial, mas também desafios pessoais ligados ao comportamento dele. Segundo o médico norte-americano Drew Pinsky, especialista em tratamentos contra drogas, o cantor é viciado em sexo e precisará de acompanhamento intensivo após deixar a prisão.

Em entrevista ao TMZ, Drew analisou o músico e comentou que Diddy terá de mudar radicalmente para se tornar “um homem transformado” — palavras usadas pelo próprio artista antes de ser condenado. O especialista recomendou que o dono da Bad Boy Records afaste-se de festas e do estilo de vida extravagante que marcou a trajetória dele para evitar recaídas.

“O ambiente da prisão pode ser, de certa forma, uma benção para ele”, afirmou Drew. Conforme o médico, a detenção limita excessos sexuais e o suposto abuso de drogas, criando uma oportunidade para o rapper repensar suas escolhas.

Diddy foi condenado na última sexta-feira (3/10) a 4 anos e 2 meses de prisão por duas acusações ligadas ao transporte para prostituição. Ele cumprirá 36 meses, considerando que está detido desde o ano passado, e terá de pagar uma multa estimada em R$ 2,6 milhões.