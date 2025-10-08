Bombardeios na Rússia e Ucrânia deixam cinco mortos

Três pessoas foram mortas nesta quarta-feira (8/10) em um bombardeio na região russa de Belgorod e outras duas em um ataque na cidade de Kherson, no sul da Ucrânia, anunciaram autoridades dos dois países.
O governador de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, informou no Telegram que mísseis atingiram Maslova Pristan, onde uma construção foi parcialmente destruída.
O governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, anunciou que dois idosos morreram em um ataque de soldados russos na cidade de mesmo nome. ]
As tropas ucranianas libertaram este centro urbano em novembro de 2022, após seis meses de ocupação de Moscou. Mas o exército russo continua bombardeando a cidade desde então.
Desde o início de sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, a Rússia tem bombardeado intensamente o país, enquanto Kiev responde com ataques menores de mísseis e drones.
Na manhã desta quarta-feira, Moscou lançou 183 drones, dos quais 154 foram abatidos, segundo a Força Aérea Ucraniana.
Os militares russos anunciaram ter neutralizado 53 drones ucranianos em nove regiões, principalmente no oeste do país.
