Dois mortos e dois desaparecidos no desabamento parcial de prédio em Madri

Policiais e socorristas são vistos perto do local de um prédio que desabou e estava sendo reformado em Madri, em 7 de outubro de 2025 - (crédito: THOMAS COEX / AFP)

Dois corpos foram encontrados na noite desta terça-feira (7/10) entre os escombros de um edifício no centro de Madri que desabou parcialmente ao meio-dia, anunciou o prefeito da capital espanhola, que informou ainda que outras duas pessoas continuam desaparecidas.

"Foi localizado e retirado do edifício o corpo de uma das quatro pessoas desaparecidas", explicou à imprensa José Luis Martínez-Almeida pouco antes das 22h30 locais (17h30 em Brasília), cerca de dez horas após o colapso, acrescentando que outro corpo havia sido localizado e que os trabalhos de remoção de escombros estavam em andamento "para poder chegar até ele".

"Ainda há duas pessoas desaparecidas que não puderam ser localizadas dentro do edifício", acrescentou o prefeito.

O acidente ocorreu em uma rua próxima à movimentada Plaza Mayor, pouco antes das 13h30 (8h30 de Brasília). O edifício, de seis andares e que anteriormente abrigava escritórios, estava em processo de reforma para se transformar em um hotel de quatro estrelas.

Almeida informou que o primeiro corpo retirado dos escombros era de um homem e disse não saber o gênero da segunda vítima fatal.

"O que se sabe é que há um corpo já localizado dentro do edifício e que os bombeiros estão realizando a remoção dos escombros para poder alcançá-lo", prosseguiu o prefeito, acrescentando que as equipes contam com o apoio de drones e cães de resgate.

As quatro pessoas desaparecidas eram três homens e uma mulher, afirmou anteriormente a vice-prefeita de Madri, Inmaculada Sanz. Segundo a imprensa espanhola, a mulher era arquiteta e os três homens trabalhavam como operários na obra.

O desabamento deixou vários feridos, um dos quais foi levado ao hospital.

"Explosão enorme"

O delegado do governo na Comunidade de Madri, Francisco Martín Aguirre, havia informado anteriormente que estava sendo "analisado o possível impacto sobre os edifícios vizinhos".

Esses prédios foram evacuados, segundo os serviços de emergência.

A polícia judiciária está encarregada de "investigar para saber exatamente quais foram as causas. (...) O certo é que ocorreu o desabamento da laje do sexto andar, o que provocou, a partir daí, o colapso de todos os andares inferiores" até chegar ao térreo, onde estava "uma das pessoas desaparecidas que ainda não foi localizada", detalhou Almeida à noite.

Os bombeiros estão removendo os escombros "manualmente", mas também contam com um guindaste que já estava no local devido às obras em andamento no edifício, acrescentou o prefeito.

Inmaculada Sanz afirmou que a retirada dos escombros pode "durar bastante tempo, não apenas algumas horas, provavelmente alguns dias".

Milagros García, que trabalha em um salão de beleza em frente ao prédio, contou que houve "uma explosão enorme" que arrancou "os vidros e tudo".

"Não fazíamos ideia do que estava acontecendo. Ouvimos muitas sirenes em todas as direções e pensamos no início que se tratava de algum tipo de ataque terrorista", disse por sua vez Adam Trott, um turista de 33 anos vindo de Boston.

Segundo as informações disponíveis no site da Prefeitura de Madri, em fevereiro foi concedida uma autorização para estabelecer um empreendimento de hospedagem nesse edifício, que anteriormente abrigava escritórios.

O prédio tem seis andares e uma área total de 6.745 metros quadrados, de acordo com as informações do cadastro imobiliário.

