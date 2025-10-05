Pets, bênção e fé renovada em São Francisco de Assis

Centenas de brasilienses se revezaram durante todo o dia para renovar a fé e demonstrar amor e respeito aos animais - (crédito: Fotos: Mariana Campos/CB/D.A Press)

Padroeiro dos animais, São Francisco de Assis foi celebrado no dia de ontem, por devotos de todo o mundo. Uma das figuras mais reverenciadas da Igreja Católica, o frade, frequentemente retratado rodeado de animais, recebeu o título devido ao amor pela natureza e ao meio ambiente. Na Basílica Santuário São Francisco de Assis, na 915 Norte, houve um mutirão de bênçãos de pets — das 7h às 19h. Bichos de todas as espécies foram abençoados por freis da instituição.

Acompanhada da tutora Taciana Barbosa, 40 anos, Estrela, dálmata de 11 anos, foi um dos primeiros pets a serem abençoados na Basílica. A participação no mutirão, contou a professora, faz parte de uma promessa realizada durante uma cirurgia da cachorra. "Quando ela foi castrada, houve um problema de não coagulação sanguínea e prometemos que, se ela conseguisse sair do hospital, todo ano ela viria ganhar a bênção de São Francisco", relatou.













Desde então, Taciana comparece à igreja anualmente, acompanhada de toda a família e dos respectivos animais. "É um evento que nós, fiéis, esperamos o ano todo, principalmente pelo carinho que a gente recebe quando vem aqui. Para quem tem os bichinhos como parte da família, é muito legal ter mais um local em que eles possam se sentir bem. Eles são muito acolhidos aqui", afirmou a tutora.

A vira-lata Pandora, de 1 ano e oito meses, também chegou cedo na basílica. "Já é o segundo ano que eu trago ela", disse a tutora Annie Mendes, 53. "Ela é a dona da casa, é o nosso bebê. Fazemos de tudo por ela, então, nada mais justo do que trazê-la para ser abençoada, ainda mais nesta data", pontuou a professora, devota do padroeiro dos animais. "São Francisco tem uma história linda, largou toda a sua vida em prol de ajudar as pessoas e os bichos, e é uma representação muito grande do que precisamos para os dias de hoje", ressaltou.

Para Celsa Pacheco, 59, a data é uma forma de celebrar os animais. "É uma forma de demonstrarmos o amor que temos por eles e reconhecermos essa amizade e fidelidade que eles nos oferecem. É muito importante que a gente comemore a capacidade que temos de demonstrar amor por um ser que depende da gente", destacou a aposentada, que levou à Basílica os pastores schelt Jack e Johnny, de 9 e 6 anos, respectivamente.

"É muito bom saber que existem tantas pessoas que gostam de animais e que a gente tem um santo que protege os animais", acrescentou. O mutirão de bênçãos também é, para Celsa, uma forma de honrar o trabalho de Jack — antes da pandemia, o cão realizava, semanalmente, trabalhos sociais com idosos e ex-usuários de droga.

Celebração em dobro

Tutora da shih tzu Zoe, 4, a advogada Estela Lopes deu início às comemorações de 37 anos no mutirão. "São Francisco, além de ser o padroeiro dos animais, tem uma história muito linda. Eu fico muito lisonjeada de fazer aniversário neste dia tão especial", celebrou a aniversariante.

"Não é a primeira vez que eu venho. Eu sempre trago minha neném, justamente para que ela possa ter essa bênção. Eu espero que ela esteja protegida e possa ter uma vida longa, para bagunçar muito ainda", riu a advogada. "É isso o que a gente espera para os nossos bichinhos, por isso faço questão de trazê-la sempre", finalizou Estela.