Suspeito de matar namorada com 18 facadas teve relação com amante antes do crime

Michael Ormandy, acusado de assassinar a namorada Rebekah Campbell com 18 facadas, teve relações sexuais com outra mulher poucas horas antes do crime. A informação, divulgada pelo portal Liverpool Echo, foi apresentada pela suposta amante durante julgamento realizado nesta, no Tribunal da Coroa de Liverpool.

O crime ocorreu em 15 de abril deste ano, na casa de Rebekah Campbell, localizada em Knowsley Heights, região de Huyton. Mesmo ferida, ela conseguiu sair da residência e pedir ajuda a vizinhos, gritando: “Fui esfaqueada pelo meu companheiro!”. Rebekah desmaiou em frente ao prédio. Dentro da ambulância, antes de ser levada ao hospital, ainda questionou um socorrista: “Eu vou morrer?”.

Ormandy foi preso logo após o crime. À polícia, afirmou que a namorada o ameaçou com uma faca assim que ele entrou na casa dela. Alegou tê-la desarmado e que agiu em legítima defesa, após ser atacado. Disse também ter dado um soco e empurrado Rebekah para o sofá. Ele nega o assassinato. O acusado foi detido pouco depois de jogar o próprio celular em um canal.

Segundo o depoimento lido por um promotor em nome da testemunha, cuja identidade foi preservada, ela conheceu Ormandy no pub onde trabalhava. Na véspera do crime, ela foi ao hotel onde estava hospedado, após convite de Ormandy. “Dormimos juntos e tivemos relações sexuais. Ele disse que ia ver os filhos na casa da mãe dele. Eu saí, fui para casa e depois fui trabalhar”, afirmou a mulher.

Ainda segundo o depoimento, o homem enviou uma mensagem posteriormente dizendo que precisava ir a Liverpool para “resolver uma coisa”, sem dar detalhes. A mulher ainda relatou ter ficado em choque ao descobrir, mais tarde, que uma mulher havia sido assassinada e que se tratava da mesma pessoa cuja foto Ormandy havia mostrado a ela meses antes. “Fiquei enjoada e depois descobri que Michael havia sido acusado do assassinato dela”, declarou.

Ataque brutal

A perícia realizada pelo Ministério do Interior revelou que Rebekah sofreu um total de 27 ferimentos incisivos, sendo 18 facadas e nove cortes, a maioria no lado esquerdo do corpo. O laudo aponta para uma "agressão violenta e sustentada", com sinais claros de uso de força bruta.

Ferimentos no braço esquerdo da vítima foram classificados por um patologista como “lesões de defesa”, indicando que ela tentou se proteger durante o ataque. O julgamento de Michael Ormandy segue em andamento no Tribunal da Coroa de Liverpool.

