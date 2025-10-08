Abóbora de 721 kg bate recorde nos Estados Unidos

A abóbora gigante de Joe Nigro se tornou a mais pesada da história do estado de Montana (EUA) - (crédito: reprodução/MTN)

O norte-americano Joe Nigro quebrou o recorde de maior abóbora do estado de Montana (EUA), com um fruto 721 kg. O homem apresentou a abóbora colossal no último sábado (4/10), durante competição em uma feira agrícola na cidade de Worland, Wyoming (EUA).

Nigro levou o título de dono da abóbora mais pesada de Montana, e também um prêmio de US$ 600 mil. Além da gigante premiada, o corretor de imóveis e agricultor nas horas vagas também levou uma abóbora reserva, de 566 kg em caso de necessidade.

A gigante laranja superou o antigo recorde estadual que pertencia a uma abóbora de 611 kg cultivada em 2023, ano em que o fruto de Nigro ficou a apenas dois quilos de distância do título.

O homem decidiu ingressar no mundo do cultivo de abóboras após receber sementes de alguns amigos em 2021. Desde então o corretor de imóveis tem se dedicado também à agricultura. Foram necessários cinco anos de trabalho e desenvolvimento de técnicas para alcançar a abóbora gigante.

"No primeiro ano, eu cultivei uma abóbora de 430 kg, e desde então estou nessa busca maluca, tentando fazer uma ainda maior", disse Joe em entrevista a emissora KRTV.

A namorada de Nigro, Sidney Sipe, contou que essas gigantes laranjas foram tomando conta da rotina do casal, que aos poucos acabaram se apegando aos frutos. “Ela acaba virando tipo o bebê dele, nossos bebês, e quando vai embora dá uma certa tristeza, mas também é bem legal".

Apesar de ser bem grande, ela tem pouco mais que metade do peso da abóbora que levou o recorde de maior do mundo. Ela ganhou o nome de Michael Jordan, e conquistou o título em 2023 com 1.247 kg.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

