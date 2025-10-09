Príncipe William virá ao Brasil para a COP30 em Belém

Esta será a primeira visita do príncipe ao Brasil - (crédito: KIN CHEUNG / POOL / AFP)

O Príncipe de Gales, William, participará da Cúpula de Líderes Mundiais da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, no Pará, no dia 6 de novembro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (9/10), pela conta oficial da Embaixada Britânica no Brasil no Instagram. O príncipe representará Sua Majestade, o rei Charles III.

Antes de desembarcar na capital paraense, William terá agenda oficial no Rio de Janeiro, no dia 3 de novembro. Durante a estadia, ele participará de encontros voltados à preservação ambiental e à sustentabilidade.

No dia 5, ele tem compromissos que incluem o programa United for Wildlife, da Royal Foundation e a cerimônia de premiação do Earthshot Prize, iniciativa criada por ele em 2020 para incentivar soluções inovadoras contra as mudanças climáticas e a degradação do planeta, também conhecida como “Oscar da Sustentabilidade”.