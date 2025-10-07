InícioPolítica
CAPITAL AMAZÔNICA

Para celebrar a COP30, Senado aprova Belém como capital do Brasil

Nesta terça-feira (7/10), o Senado Federal aprovou projeto que move a capital do Brasil para o capital do Pará

Belém será temporariamente a capital simbólica do país - (crédito: Arthur Sobral/SECOM)
O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira (7/10), a proposta responsável por transferir simbolicamente a capital do Brasil para a capital paranaense, Belém. A mudança ficará em vigor durante dez dias, período em que ocorre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). 

A conferência está marcada para começar no próximo dia 11 de novembro, e durar até o dia 21 do mesmo mês. Ao longo deste recorte de tempo, atos e despachos assinados pelo presidente Lula (PT) e demais ministros usarão a cidade de Belém como referência, ao invés de Brasília, no Distrito Federal.

Depois da aprovação do Senado, o texto segue para a aprovação do Presidente da República. O projeto partiu da deputada Duda Salabert (PDT-MG), e já havia passado pela Câmara dos Deputados. O gesto tem caráter simbólico. 

Com a aprovação, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar em Belém durante a COP30 para conduzir quaisquer tipos de atividades e compromissos institucionais e governamentais.  

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 07/10/2025 21:51 / atualizado em 07/10/2025 21:57
