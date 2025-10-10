Terremoto de magnitude 7,4 atinge as Filipinas e deixa mortos

Esta foto de divulgação, tirada em 10 de outubro de 2025 e disponibilizada como cortesia da página do Facebook do Departamento de Proteção contra Incêndios da Região 11, mostra um muro desabado ao lado de uma casa na cidade de Baganga, província de Davao Oriental, na ilha de Minadanao, no sul, após um terremoto de magnitude 7,4 atingir a província - (crédito: HANDOUT / BUREAU OF FIRE PROTECTION REGION 11 / AFP)

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o sul das Filipinas nesta sexta-feira (10/10). Ao menos duas pessoas morreram. O abalo sísmico gerou um alerta regional de tsunami, que foi posteriormente suspenso pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos tinha previsto ondas de até três metros em algumas partes das Filipinas e de até um metro em Palau, pequeno país insular a mais de 800 km da costa do arquipélago.

O sismo ocorreu às 09h43 locais (22h43 em Brasília) a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na grande ilha de Mindanao. Várias linhas de energia elétrica e de comunicações caíram, o que impediu as autoridades locais de avaliarem os possíveis danos em algumas áreas.

O tremor ocorreu duas semanas depois que um forte terremoto deixou 74 mortos e cerca de 72 mil desabrigados na ilha central de Cebu.

Com informações da AFP*

Matéria em atualização*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular