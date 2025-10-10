Terremoto de magnitude 7,4 atinge as Filipinas e deixa mortos

Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu o sul das Filipinas nesta sexta-feira (10/10). Ao menos duas pessoas morreram. O abalo sísmico gerou um alerta regional de tsunami, que foi posteriormente suspenso pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico.
A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos tinha previsto ondas de até três metros em algumas partes das Filipinas e de até um metro em Palau, pequeno país insular a mais de 800 km da costa do arquipélago.
- Leia também: Terremoto de magnitude 6,2 atinge a Venezuela
O sismo ocorreu às 09h43 locais (22h43 em Brasília) a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na grande ilha de Mindanao. Várias linhas de energia elétrica e de comunicações caíram, o que impediu as autoridades locais de avaliarem os possíveis danos em algumas áreas.
O tremor ocorreu duas semanas depois que um forte terremoto deixou 74 mortos e cerca de 72 mil desabrigados na ilha central de Cebu.
Com informações da AFP*
Matéria em atualização*
