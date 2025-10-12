Cantor é morto a tiros em tentativa de assalto; polícia investiga

Fede Dorcaz foi baleado no pescoço quando voltava para casa - (crédito: Reprodução/Instagram/fededorcaz)

O cantor e ex-modelo argentino Fede Dorcaz, 29 anos, foi morto a tiros na Cidade do México durante uma tentativa de assalto. Ele foi baleado no pescoço quando voltava para casa na quinta-feira (9/10). O artista morreu poucos dias antes de participar do programa de competição de dança Las Estrellas Bailan En Hoy. Ele participaria junto com a noiva, Mariana Ávila. As informaçoes são do portal norte-americano TMZ.

A polícia local investiga o caso. Câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os autores do crime.

O programa Las Estrellas Bailan En Hoy publicou uma homenagem para o cantor argentino nas redes sociais. "Fede deixa um grande vazio no nosso time. Sua memória e sua paixão continuarão sempre nos inspirando", disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular