Cantor é morto a tiros em tentativa de assalto; polícia investiga

O cantor e ex-modelo argentino Fede Dorcaz, 29 anos, foi morto a tiros na Cidade do México durante uma tentativa de assalto. Ele foi baleado no pescoço quando voltava para casa na quinta-feira (9/10). O artista morreu poucos dias antes de participar do programa de competição de dança Las Estrellas Bailan En Hoy. Ele participaria junto com a noiva, Mariana Ávila. As informaçoes são do portal norte-americano TMZ.
A polícia local investiga o caso. Câmeras de segurança estão sendo analisadas para identificar os autores do crime.
O programa Las Estrellas Bailan En Hoy publicou uma homenagem para o cantor argentino nas redes sociais. "Fede deixa um grande vazio no nosso time. Sua memória e sua paixão continuarão sempre nos inspirando", disse.
