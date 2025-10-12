Reféns de Gaza podem ser libertados em breve, diz vice-presidente dos EUA

Em uma série de entrevistas dominicais, Vance também enfatizou que os 200 soldados americanos destacados em Israel têm a missão de monitorar o cessar-fogo em Gaza e esclareceu que eles nunca tiveram a intenção de servir em qualquer tipo de função de combate - (crédito: AFP)

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, disse neste domingo (12) que os árbitros israelenses poderiam ser libertadores de Gaza "a qualquer momento".

“Deve ser a qualquer momento”, disse o vice-presidente ao programa “Meet the Press”, da NBC News, quando questionado sobre quando a libertação dos reféns pelo movimento palestino Hamas poderia ocorrer.

“Esperamos ver-los vivos aqui nas próximas 24 horas, provavelmente amanhã de manhã cedo, horário dos EUA, o que será mais tarde naquele dia, é claro, em Israel”, acrescentou ele posteriormente no programa “This Week”, da ABC.

Questionado no programa "Face the Nation", da CBS, se Washington está comprometido em continuar pressionado para estabilizar o Oriente Médio, Vance respondeu: "Isso exigiu influência e pressão constantes do presidente dos Estados Unidos para baixo".

Em uma série de entrevistas dominicais, Vance também enfatizou que os 200 soldados americanos destacados em Israel têm a missão de monitorar o cessar-fogo em Gaza e esclareceu que eles nunca tiveram a intenção de servir em qualquer tipo de função de combate.

Vance reiterou que nenhuma tropa americana será mobilizada no território palestino.

“Isso vai desde garantir que as tropas israelenses estejam na linha acordada, garantir que o Hamas não ataque israelenses inocentes, até fazer todo o possível para garantir que a paz que criamos seja mantida e perdure”, disse Vance à ABC. “Mas a ideia de ter tropas em Gaza, em Israel, não é a nossa intenção, não é o nosso plano”.