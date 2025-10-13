Sobe número de mortos e desaparecidos após temporais no México

Subiu para 47 o número de mortos em decorrência das enchentes e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que atingem várias partes do México; outras 39 estão desaparecidas.

As informações são das autoridades locais, que atribuem o temporal à passagem das tempestades tropicais Priscilla e Raymond na costa oeste do país.

No domingo, 12, a presidente Claudia Sheinbaum convocou os governadores dos Estados mais afetados para organizar um plano de resposta a emergências. Uma ponte aérea para envio de ajuda e transporte médico foi criada. O governo planeja dar início a um censo porta a porta nas casas afetadas a partir de segunda, 13.

A Coordenação Nacional de Proteção Civil do México informou que, até domingo, as fortes chuvas deixaram 18 mortos no Estado de Veracruz; 16 em Hidalgo; 9 em Puebla; e, uma criança em Querétaro, que foi soterrada. O número pode continuar a aumentar à medida que as equipes de resgate avançam pelas cidades inundadas. No país, milhares estão sem água e luz.

Em partes de Veracruz, a precipitação foi de 540 mm de chuva entre os dias 6 e 9 de outubro. Em Poza Rica, cidade produtora de petróleo a 275 km da capital do país, a água atingiu 4 metros de altura após o rio Cazones transbordar. (Com agências internacionais)

