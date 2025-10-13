InícioMundo
Sobe número de mortos e desaparecidos após temporais no México

As informações são das autoridades locais, que atribuem o temporal à passagem das tempestades tropicais Priscilla e Raymond na costa oeste do país

A Mexican Army soldier works to remove the mud from a flooded house due to the heavy rains in the municipality of Alamo, Veracruz state, Mexico, on October 12, 2025. The death toll from heavy rains in Mexico rose to 44 after the Mexican government confirmed three more fatalities on Sunday, as civilian and military rescuers struggle to clear roads and reach cut-off communities. (Photo by Hector Quintanar / AFP) - (crédito: AFP)
Subiu para 47 o número de mortos em decorrência das enchentes e deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas que atingem várias partes do México; outras 39 estão desaparecidas.

No domingo, 12, a presidente Claudia Sheinbaum convocou os governadores dos Estados mais afetados para organizar um plano de resposta a emergências. Uma ponte aérea para envio de ajuda e transporte médico foi criada. O governo planeja dar início a um censo porta a porta nas casas afetadas a partir de segunda, 13.

A Coordenação Nacional de Proteção Civil do México informou que, até domingo, as fortes chuvas deixaram 18 mortos no Estado de Veracruz; 16 em Hidalgo; 9 em Puebla; e, uma criança em Querétaro, que foi soterrada. O número pode continuar a aumentar à medida que as equipes de resgate avançam pelas cidades inundadas. No país, milhares estão sem água e luz.

Em partes de Veracruz, a precipitação foi de 540 mm de chuva entre os dias 6 e 9 de outubro. Em Poza Rica, cidade produtora de petróleo a 275 km da capital do país, a água atingiu 4 metros de altura após o rio Cazones transbordar. (Com agências internacionais)

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 13/10/2025 09:31
