Lula encontra com Papa Leão XIV e fala sobre desigualdade e meio ambiente

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante audiência com Sua Santidade o Papa Leão XIV. Biblioteca do Palácio Apostólico, Vaticano. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (13/10) com o Papa Leão XIV, na Biblioteca do Palácio Apostólico, no Vaticano. Acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva e de membros do governo, Lula discutiu com o pontífice temas como fé, desigualdade social, combate à fome e a realização da COP30 no Brasil.

Acompanharam o presidente Lula os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), a senadora Ana Paula Lobato, a presidenta da Embrapa, Silvia Massruhá, e o embaixador do Brasil junto ao Vaticano, Everton Vieira Vargas.

Leia também: Lula deve definir indicação para o STF nesta semana



Durante o encontro, o presidente elogiou a Exortação Apostólica Dilexi Te, divulgada recentemente pelo Papa, destacando a mensagem central de que fé e compromisso com os mais pobres devem caminhar juntos. Lula defendeu a construção de um movimento global contra a desigualdade e afirmou que o documento deve ser lido e aplicado como referência ética e social.

Leia também: Vaticano divulga primeiro grande documento assinado pelo Papa Leão XVI



Lula também relatou ao Papa sua participação no evento da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), em que destacou que o Brasil foi retirado novamente do Mapa da Fome. O presidente explicou a proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que vem sendo articulada para ampliar esse debate no cenário internacional.

O presidente aproveitou a ocasião para convidar o Papa a participar da COP30, marcada para 2025, em Belém (PA). Embora Leão XIV tenha confirmado que não poderá comparecer por conta do Jubileu, garantiu que o Vaticano será representado no evento. O presidente também mencionou a intenção do Papa de visitar o Brasil no futuro, ressaltando a receptividade do povo brasileiro e lembrando a devoção popular expressa no Círio de Nazaré e no Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular







