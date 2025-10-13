Trump é ovacionado no Parlamento israelense

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com aplausos nesta segunda-feira (13/10) na Knesset, o Parlamento de Israel, após anunciar o fim da guerra na Faixa de Gaza. A declaração foi feita após a entrada em vigor de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, resultado de um plano de 20 pontos mediado pelos EUA.
Trump está acompanhado de seu enviado especial Steve Witkoff, de seu genro Jared Kushner e de sua filha Ivanka. O cessar-fogo pôs fim a um conflito iniciado em 7 de outubro de 2023, que deixou um saldo de 67.869 mortos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. O ministério informou que segue recuperando corpos das vítimas após dois anos de combates.
O fim da guerra também marcou a libertação dos últimos 20 reféns israelenses que permaneciam em cativeiro em Gaza. A libertação ocorreu como parte do acordo que prevê troca de prisioneiros. Paralelamente, ônibus deixaram a penitenciária de Ofer, na Cisjordânia ocupada, transportando presos palestinos que serão soltos como parte da mesma negociação.
TEL AVIV
Em Tel Aviv, centenas de pessoas se reuniram na Praça dos Reféns para celebrar o retorno dos libertados. Com bandeiras de Israel e fotos dos sequestrados, o clima foi de alívio, mas também de luto. “Esperávamos por este momento, mas há tristeza por aqueles que não voltam e pelos quase 2 mil mortos da guerra”, afirmou Ronny Edry, professor e ativista, à imprensa local.
Os nomes dos 20 reféns libertados foram divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel, que celebrou o retorno em mensagem nas redes sociais. Eles foram sequestrados no ataque de 7 de outubro de 2023, e libertados exatamente 738 dias depois. O governo israelense confirmou que todos já se encontram em território nacional e receberam atendimento médico.
*Com informações da AFP
