Sem Netanyahu, Trump exibe acordo de cessar-fogo em Gaza com autoridades árabes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (13/10) o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas, em cerimônia realizada durante a cúpula de paz sobre Gaza, no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh. Também assinaram o documento representantes do Egito, do Catar e da Turquia. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, não estava presente no evento.

O documento, de iniciativa americana, estabelece os termos para o fim imediato do conflito na Faixa de Gaza. Segundo o republicano, o acordo define “regras, regulamentos e muitas outras coisas”, destacando repetidamente que “vai perdurar”.

Em discurso direcionado aos líderes internacionais presentes na cúpula, Trump celebrou o feito diplomático. “Juntos, conseguiram o que todos diziam ser impossível. Finalmente temos paz no Oriente Médio”, afirmou.

Trump chegou ao Egito após discursar no Parlamento de Israel, horas depois da libertação dos 20 reféns sobreviventes e de dois mil prisioneiros palestinos.

*Com informações da Agência France-Press