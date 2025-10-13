InícioMundo
ORIENTE MÉDIO

Sem Netanyahu, Trump exibe acordo de cessar-fogo em Gaza com autoridades árabes

Em discurso direcionado aos líderes internacionais presentes na cúpula, Trump celebrou o feito diplomático. "Juntos, conseguiram o que todos diziam ser impossível. Finalmente temos paz no Oriente Médio", afirmou

Trump exibe acordo: promessa de paz no Oriente Médio - (crédito: SAUL LOEB / AFP)
Trump exibe acordo: promessa de paz no Oriente Médio - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (13/10) o acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo palestino Hamas, em cerimônia realizada durante a cúpula de paz sobre Gaza, no balneário egípcio de Sharm el-Sheikh. Também assinaram o documento representantes do Egito, do Catar e da Turquia. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, não estava presente no evento.

O documento, de iniciativa americana, estabelece os termos para o fim imediato do conflito na Faixa de Gaza. Segundo o republicano, o acordo define “regras, regulamentos e muitas outras coisas”, destacando repetidamente que “vai perdurar”.

Trump chegou ao Egito após discursar no Parlamento de Israel, horas depois da libertação dos 20 reféns sobreviventes e de dois mil prisioneiros palestinos.

*Com informações da Agência France-Press

CB
CB

Correio Braziilense

Por Correio Braziilense
13/10/2025 16:26 / atualizado em 13/10/2025 16:27
