Trump chama primeira-ministra da Itália de "linda" em evento no Egito

Trump e Giorgia Meloni estiveram presentes durante reunião de líderes no Egito, em cerimônia de assinatura do cessar-fogo entre Israel e Hamas - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou a aparência da primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, durante a cúpula de chefes de Estado e de governo no Egito, nesta segunda-feira (13/10). O estadunidense tem um histórico de elogios à líder italiana.

“Temos aqui uma jovem mulher”, afirmou Trump enquanto discursava. “Nos Estados Unidos, se você disser a uma mulher que ela é bonita, sua carreira política acabou, mas eu assumo o risco”.

O encontro aconteceu em meio à cerimônia de assinatura do acordo de cessar-fogo em Gaza, que não contou com a presença de Israel ou do grupo islamita Hamas. “Você não vai se ofender se eu disser que você é linda, vai? Porque você é", disse o republicano ao se voltar à Meloni.

"Abbiamo qui una giovane donna. Non mi sarebbe permesso dirlo. Non ti dispiace se dico che sei bellissima? Perché lo sei davvero". Così il presidente americano Donald Trump, rivolgendosi alla premier italiana Giorgia Meloni a margine del summit sulla pace in Medio Oriente pic.twitter.com/I6rtRMk36z — Repubblica (@repubblica) October 13, 2025

A premiê italiana sorriu ao receber os comentários de Trump. Em abril, durante uma visita à Casa Branca, o presidente dos EUA já havia elogiado Meloni. Na ocasião, até críticas contra o Vladimir Putin, com quem o líder da Casa Branca mantém uma relação amigável, feitas pela premiê passaram despercebidas por Trump, que não entende italiano.

“Penso que houve uma invasão, e que o invasor foi Putin e a Rússia”, afirmou Giorgia Meloni na ocasião sobre a guerra na Ucrânia. “Mas hoje o importante é que queremos trabalhar em conjunto e estamos trabalhando para alcançar uma paz justa e duradoura na Ucrânia”.

“Isso foi tão bonito!”, respondeu Trump sem entender o que havia sido dito pela primeira-ministra. Giorgia é a primeira mulher a ocupar o cargo de premiê da Itália. Desde 2020, ela é presidente do Partido Conservador e Reformista Europeu. A italiana é conhecida pelo posicionamento anti-imigração de não cristãos e ao casamento de pessoas do mesmo sexo.

Além dos dois, estiveram presentes na reunião o emir do Catar, Tamim Bin Hamad Al Thani; o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan; o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas; o presidente do Egito, Abdul Fatah Al Sisi; o premiê do Reino Unido, Keir Starmer; e o presidente da França, Emmanuel Macron.



