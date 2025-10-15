Avião que viajava secretário de Defesa dos EUA faz pouso de emergência

Na reunião da Otan, Hegseth pediu para os países-membros contribuírem com mais ajuda militar para a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa - (crédito: AFP)

Um avião no qual viajava o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez um pouso de emergência na Grã-Bretanha nesta quarta-feira (15), devido a uma rachadura no para-brisa da aeronave.

Hegseth voltava aos Estados Unidos procedente de Bruxelas, após uma reunião de ministros da Defesa da Otan, quando seu avião fez um pouso não programado, disse um porta-voz do Pentágono, sem detalhar o lugar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"O avião aterrissou com procedimentos padrão e as pessoas a bordo, incluindo o secretário Hegseth, estão a salvo", disse nas redes sociais o porta-voz do Pentágono, Sean Parnell.

"Tudo bem. Graças a Deus. Continuamos com a missão", respondeu Hegseth.

Na reunião da Otan, Hegseth pediu para os países-membros contribuírem com mais ajuda militar para a Ucrânia em sua luta contra a invasão russa.