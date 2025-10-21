InícioMundo
oriente medio

Negociadores tentam salvar acordo de paz na Faixa de Gaza

Enviados especiais do presidente dos EUA, Donald Trump, desembarcam em Israel um dia depois do rompimento temporário do cessar-fogo na Faixa de Gaza. No Egito, delegação palestina debate próximos passos do pós-guerra na região

Vista aérea da zona portuária do enclave palestino mostra tendas que abriga a população deslocada em decorrência da guerra - (crédito: AFP)
Vista aérea da zona portuária do enclave palestino mostra tendas que abriga a população deslocada em decorrência da guerra - (crédito: AFP)

No dia seguinte ao rompimento temporário do cessar-fogo na Faixa de Gaza, os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner desembarcaram, ontem, em Israel, para uma reunião com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Os bombardeios de domingo provocaram o temor de um colapso na implementação do acordo de paz celebrado há 11 dias e mobilizaram a atenção dos negociadores para garantir a manutenção do pacto.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Na série de ataques a Gaza, foram lançadas 153 toneladas de bombas, de acordo com Netanyahu. Segundo ele, a ofensiva foi uma resposta a ataques do movimento islamista palestino Hamas, que negou a acusação. Após os bombardeios, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insistiu que o cessar-fogo permanecia em vigor. 

Ontem, em meio a visita de Witkoff, enviado especial para o Oriente Médio, e Kushner, conselheiro e genro de Trump, houve novos ataques no enclave palestino. As forças de Israel denunciaram violação de segurança, para a qual militares recuaram após o início da trégua, e abriram fogo contra alvos considerados hostis.  

Em declaração à imprensa, Shosh Bedrosian, porta-voz do governo israelense, limitou-se a informar que os enviados de Trump estiveram com Netanyahu  "para conversar sobre os últimos acontecimentos". Segundo ele, o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e sua esposa pretendem visitar Israel durante "alguns dias" e também se reunirão com o primeiro-ministro.

Mais tarde, Netanyahu disse ao Parlamento israelense que Vance planejava desembarcar ainda hoje no país para discutir os "desafios de segurança" que enfrentam e as "oportunidades diplomáticas". 

Enquanto isso, uma delegação do movimento palestino esteve no Cairo para discutir com funcionários de alto escalão do Egito e do Catar o frágil cessar-fogo e o pós-guerra em Gaza. Segundo uma fonte próxima às negociações, estava em pauta  "a formação de um comitê de especialistas independentes responsável pela gestão de Gaza" após o conflito.

Chance

Em Washington, o  presidente Donald Trump disse que daria ao movimento Hamas uma "pequena chance" de cumprir o acordo de trégua com Israel em Gaza. "Combinamos com o Hamas que eles serão muito bons, que se comportarão", disse Trump a repórteres na Casa Branca, ao receber o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese. "Se não o fizerem, entraremos em ação e vamos erradicá-los. Se necessário, eles serão erradicados", advertiu.

Trump insistiu, no entanto, que as forças norte-americanas não participariam de uma eventual represália contra o Hamas. Segundo ele, há dezenas de países que concordaram em se juntar a uma força internacional de estabilização para Gaza que "ficariam encantados em intervir". "Além disso, Israel interviria em dois minutos se eu pedisse", declarou Trump.

O episódio de violência de domingo foi o primeiro de grande magnitude desde a entrada em vigor da trégua em 10 de outubro. A Defesa Civil de Gaza, que opera sob a autoridade do Hamas, indicou que pelo menos 45 palestinos morreram, incluindo civis e um jornalista, nos bombardeios israelenses.  

Para cumprir a primeira fase do frágil acordo, o Hamas entregou, em 13 de outubro, os 20 reféns vivos que permaneciam em cativeiro desde o ataque de 7 de outubro de 2023 ao território israelense. E devolveu, até o momento, 13 dos 28 cadáveres de reféns que ainda estavam em Gaza. Em troca, Israel libertou quase 2 mil prisioneiros palestinos.

Justamente a entrega dos corpos dos reféns se tornou um dos pontos mais delicados do acordo. Israel se queixa da demora da devolução, enquanto o Hamas sustenta que a destruição em Gaza dificulta as operações para localizar os cadáveres sob as ruínas. Ontem, o braço armado do grupo terrorista entregou o corpo do 13º refém, encontrado no domingo.

A etapa posterior do plano de Trump prevê o desarmamento do Hamas e a anistia ou o exílio de seus combatentes, assim como a continuidade da retirada israelense de Gaza. Também descarta qualquer papel do movimento islamista no governo do território.

 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 21/10/2025 03:01
SIGA
x