Do chá de revelação ao bebê reborn: a farsa que chocou a Escócia

Kira Cousins chocou a Escócia com uma falsa gravidez. A jovem de 22 anos fingiu que estava grávida, chegando até a fazer uma festa de chá revelação. A farsa, no entanto, só acabou descoberta após o “nascimento da criança”, quando familiares da mulher estranharam o fato da bebê não chorar.

Durante meses, Kira postou inúmeras fotos e vídeos como se estivesse se preparando para ser mãe. Nas redes sociais, ela fazia publicações de diversos itens para a criança como um carrinho de bebê, roupas de recém-nascido e até uma cadeirinha de carro. A mentira foi revelada seis dias depois do suposto nascimento pela mãe de Kira, quando perceber que, na verdade, a neta era um bebê reborn.

O caso ocorreu em Airdrie. A mulher teve ainda a ousadia de fazer uma festa de chá revelação ao lado do suposto pai, chegando inclusive a chamar inúmeros convidados. Em um outro vídeo, ela mostra o momento em que o suposto bebê chuta a falsa barriga. A criança havia sido "batizada" como Bonnie-Leigh Joyce.

Como foi

Em 10 de outubro, a escocesa anunciou no Facebook o nascimento de Bonnie-Leigh, uma menina de 2,3kg. Kira relatou ter passado pelo processo do parto sozinha, afirmando que não queria o envolvimento do pai no processo após exames pré-natais identificarem problemas cardíacos na criança.

Nas redes sociais, era possível ver imagens da criança, ou melhor, do bebê reborn. Após ser descoberta, Kira enviou uma mensagem ao “pai” de Bonnie-Leigh, dizendo que a criança havia morrido.

Em entrevista ao portal de notícias Daily Record, Kira contou como a farsa foi descoberta. "Eu estava na cama, quando minha mãe entrou no meu quarto e descobriu que era uma boneca. Antes disso, eu estava me mantendo longe de literalmente todo mundo. Eu fui confrontada por toda a família. Não pensem nem por um minuto que me deixaram escapar disso, eles não deixaram. E nenhum deles sabia. Nem o pai e sua família", relatou a escocesa.

