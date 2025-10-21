Filho de lateral da Inglaterra nas copas de 1990 e 1998 morre em acidente

Stuart Pearce, de 63 anos, vestiu a camisa da seleção inglesa, tendo participado de torneios como a Copa do Mundo de 1990 e 1998 e a Eurocopa 1996 - (crédito: JOHN WALTON)

O jovem Harley Pearce, de 21 anos, filho do ex-lateral da seleção inglesa Stuart Pearce, morreu na quinta-feira (16/10), após se envolver em um acidente com um trator na região de Witcombe, próximo a Gloucester, no condado de Gloucestershire, sudeste da Inglaterra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com a polícia local, o incidente ocorreu por volta das 14h30, em uma via rural da Inglaterra. Harley foi declarado morto ainda no local da colisão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao canal esportivo ESPN da Inglaterra, a família afirmou estar “verdadeiramente chocada e absolutamente de coração partido pela perda do nosso querido filho e irmão dedicado”. Ele foi descrito como “um menino de sorriso contagiante” e alguém com “força serena, profunda bondade e espírito empreendedor na agricultura”.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre as causas do acidente. A polícia continua a investigar as circunstâncias do acidente, incluindo a possibilidade de falha mecânica ou outro fator externo na operação do trator, e reforçou o pedido por qualquer gravação ou testemunha que possa contribuir para o esclarecimento.

Leia também: Manchester United surpreende, vence o Liverpool em Anfield e sobe na tabela da Premier League

A família pediu privacidade neste momento de luto e ressaltou que Harley “sempre será nossa estrela brilhante. Descanse em paz, nosso lindo filho e irmão”.

Stuart Pearce

Stuart Pearce, de 63 anos, vestiu a camisa da seleção inglesa, tendo participado de torneios como a Copa do Mundo de 1990 e 1998 e a Eurocopa 1996. No nível de clubes, destacou-se no Nottingham Forest, entre outras passagens.

Leia também: Mais seis seleções garantem vaga na Copa do Mundo 2026

Clubes pelos quais Pearce jogou e com os quais manteve ligação emitiram mensagens de pesar. O Nottingham Forest afirmou estar “profundamente entristecido com o falecimento de Harley Pearce” e transmitiu “pensamentos à Stuart e à sua família neste momento tão difícil”.

Filho de ex-jogador da Inglaterra morre em acidente com trator (foto: Reprodução/Facebook)

Leia também: Inglaterra terá desfalque de peso contra País de Gales