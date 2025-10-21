Joias roubadas no Louvre são avaliadas em mais de R$ 550 milhões

Dentre as peças roubadas estão o colar de safiras das rainhas Maria Amélia e Hortênsia e o colar de esmeraldas de Maria Luísa - (crédito: AFP)

As joias roubadas no Museu do Louvre, em Paris, no domingo (19/10), estão avaliadas em 88 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 550,2 milhões. A informação foi divulgada nesta terça-feira (21/10) pela promotora francesa Laure Beccuau, que classificou o montante como uma "quantia extremamente impressionante".

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a promotora, o curador do Louvre estimou os danos em 88 milhões de euros, mas ressaltou que "não é de forma alguma comparável aos danos históricos" provocados pela perda das peças. As joias integravam um dos conjuntos mais valiosos do acervo francês, muitas delas pertencentes a rainhas e reis do século 19.

Entre os objetos levados pelos criminosos estão o colar de safiras das rainhas Maria Amélia e Hortênsia, composto por oito safiras e 631 diamantes, e o colar de esmeraldas de Maria Luísa, adomado com 32 esmeraldas e 1.138 diamantes. Ao todo, foram levadas oito joias consideradas de "valor patrimonial incalculável".