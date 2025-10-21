Trump espera acordo com China, mas deixa reunião com Xi em aberto

"Vamos chegar a um acordo justo, e acredito que teremos uma reunião muito bem-sucedida", afirma o presidente - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (21) que espera fechar um "bom" acordo comercial com o líder chinês, Xi Jinping, durante uma cúpula regional na próxima semana, embora tenha advertido que o encontro entre os dois pode ser cancelado.

Trump tem mudado de ideia repetidamente sobre se reunir com Xi na cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), prevista para acontecer na Coreia do Sul, desde que anunciou o encontro pela primeira vez.

"Vamos chegar a um acordo justo, e acredito que teremos uma reunião muito bem-sucedida. Há muita gente esperando por isso", disse Trump durante um almoço com senadores republicanos na Casa Branca.

Logo em seguida, acrescentou: "Talvez não aconteça. Podem surgir situações em que, por exemplo, alguém diga: 'não quero me reunir, é desagradável demais'".

Trump havia anunciado, pela primeira vez, em 19 de setembro que se encontraria com Xi na Coreia do Sul, o que marcaria o primeiro encontro entre os dois líderes desde o retorno do magnata à Casa Branca, e que planejava viajar à China no início do próximo ano.

No entanto, em 10 de outubro, ameaçou cancelar o encontro e aumentar as tarifas sobre importações chinesas depois que Pequim impôs restrições à exportação de minerais de terras raras.

O presidente americano adotou um tom mais brando. Na segunda-feira, voltou a afirmar que a reunião ocorrerá e que sua viagem à China "no início do próximo ano" está "mais ou menos confirmada".

Xi não é o único líder sobre o qual Trump tem mostrado mudanças de postura recentemente.

Na quinta-feira passada, ele afirmou que se reuniria com o presidente russo, Vladimir Putin, em Budapeste, dentro de duas semanas, para discutir a guerra na Ucrânia.

Mas a Casa Branca informou nesta terça-feira que não há planos para um encontro "no futuro imediato".