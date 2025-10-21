Tribunal condena dois usuários do TikTok a se casarem na Nigéria

Juiz determinou que matrimônio entre os dois usuários da rede social seja celebrado em até 60 dias - (crédito: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP)

Um tribunal de Kano, a maior cidade do norte da Nigéria, ordenou à polícia islâmica que oficializasse o casamento entre duas celebridades do TikTok depois de publicarem um vídeo "indecente", declararam nesta terça-feira (21) duas fontes judiciais e policiais à AFP.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na segunda-feira, um juiz ordenou à polícia da sharia - lei islâmica - de Kano, chamada Hisbah, que celebrasse em um prazo de 60 dias o casamento de dois usuários do TikTok, um homem e uma mulher com nanismo, por terem publicado vídeos em que aparecem se beijando, ato considerado indecente na conservadora sociedade muçulmana de Kano.

Leia também: Japão autoriza pílula do dia seguinte sem prescrição médica



"O tribunal ordenou à Hisbah que casasse o homem e a mulher, pois estão tão apaixonados que mostram seu romance no TikTok", declarou à AFP Baba-Jibo Ibrahim, porta-voz judicial do estado de Kano.

"O tribunal determinou que o casamento seja realizado em até dois meses", acrescentou.

Idris Mai Wushirya e Basira Yar Guda divulgaram vídeos nos quais aparecem se beijando e se abraçando.

Wushirya, que já teve problemas anteriores com as autoridades por vídeos considerados "indecentes", foi detido provisoriamente.

Um responsável da Hisbah confirmou que recebeu a ordem judicial na segunda-feira e que os preparativos para o casamento já começaram.

"Embora o tribunal tenha determinado que devemos realizar o casamento em 60 dias, estamos decididos a fazê-lo o quanto antes", afirmou à AFP Abba Sufi, diretor-geral da Hisbah.

Leia também: Justiça determina prisão de mulher que roubou ouro em museu de Paris



Segundo ele, "os futuros noivos deram seu consentimento".

Os pais de Idris Mai Wushirya foram convocados na segunda-feira pela Hisbah, onde deram seu "consentimento explícito", enquanto a polícia tentava entrar em contato com a família de Basira Yar Guda, que "vive no estado de Zamfara", a mais de 300 quilômetros, segundo Sufi.

Kano é um dos doze estados de maioria muçulmana onde a sharia coexiste com o direito comum.