Maduro diz que Venezuela tem 5.000 mísseis russos ante ameaças dos EUA

O presidente Nicolás Maduro disse, nesta quarta-feira (22), que a Venezuela dispõe de 5.000 mísseis antiaéreos portáteis de fabricação russa para defender o país quando denuncia uma ameaça militar dos Estados Unidos.
Após enviar uma flotilha de contratorpedeiros, embarcações com forças especiais a bordo e um submarino ao Mar do Caribe, os Estados Unidos iniciaram em 2 de setembro uma série de ataques sem precedentes contra o que classificam de lanchas "narcoterroristas" procedentes da Venezuela.
Maduro classificou essas operações de ameaça e assédio, e assegura que buscam sua derrocada.
"Qualquer força militar do mundo conhece o poder dos Igla-S e a Venezuela tem nada mais e nada menos que 5.000 Igla-S em postos-chave da defesa antiaérea para garantir a paz", disse Maduro em um ato na televisão, acompanhado de integrantes do alto comando militar.
O Igla-S é um sistema portátil de defesa antiaérea desenhado para derrubar aeronaves em baixa altitude.
O míssil já foi usado em exercícios militares ordenados por Maduro em resposta ao destacamento militar americano.
