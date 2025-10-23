Veterano da Globo abre o jogo e detona papel em 'Vale Tudo'

O fim da novela "Vale Tudo", exibida pela TV Globo, trouxe à tona a frustração de alguns integrantes do elenco com os rumos de seus personagens. Um dos nomes a desabafar foi o ator Luis Melo, de 67 anos, que interpretou Bartolomeu no remake do clássico.
Durante um trecho do podcast "Ser Artista", divulgado nas redes sociais, o veterano respondeu com sinceridade ao ser perguntado se esperava mais espaço na produção.
“Eu esperava, não cheguei a sofrer muito com isso, por conta da compreensão. A única coisa que sempre pensou foi 'meu Deus, podia estar fazendo tanta coisa'", desabafou.
“Eu também não sei fazer nada pela metade, e não é porque [o personagem] não foi desenvolvido ou não foi aproveitado que eu não vou…”, pontuou.
Mesmo sem ressentimentos profundos, o ator admitiu ter deixado outros projetos de lado para se dedicar integralmente à novela. Segundo ele, o comprometimento com o folhetim o impediu de aceitar convites para peças teatrais e outros trabalhos individuais. “Mas você fica com a vontade de fazer”, refletiu.
A fala de Luis Melo o coloca ao lado de outros colegas que também demonstraram insatisfação com decisões tomadas no roteiro assinado por Manuela Dias. Uma das declarações mais repercutidas foi a de Taís Araújo, intérprete de Raquel.
"Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete de uma personagem que não é escrita por mim", afirmou ela semanas antes do encerramento da trama.
