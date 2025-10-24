Vídeo: grupo de orcas afunda barco de família em Portugal

Segundo informações do canal francês BFMTV, o episódio, embora tenha ganhado notoriedade nesta sexta-feira (24/10), aconteceu no último dia 10 de outubro - (crédito: Reprodução / X / @ BFMTV)

Uma família de franceses teve o barco atacado por um grupo de sete baleias orca durante um passeio pelo Oceano Atlântico. Golpes dos animais causaram o naufrágio da embarcação que transportava uma tripulação de cinco pessoas.

Segundo informações do canal francês BFMTV, o episódio, embora tenha ganhado notoriedade nesta sexta-feira (24/10), aconteceu no último dia 10 de outubro. A embarcação levava Adrian Deparis e a esposa. Ele é francês, enquanto a companheira é portuguesa. As três filhas do casal também estava a bordo. Elas têm 12, 10 e 8 anos de idade. O barco veio naufragou a 72km da costa de Peniche, em Portugal.

Assista ao momento em que os ataques aconteceram:

Le bateau d'une famille française attaqué par des orques au large du Portugal pic.twitter.com/NuDvZVFAxh — BFMTV (@BFMTV) October 24, 2025

Os animais golpearam o meio de transporte com as caudas e a cabeça. Com isso, rachaduras feitas na estrutura da embarcação logo se tornaram buracos. "Tivemos o primeiro impacto na altura do leme da embarcação. Foi quando a gente percebeu que as orcas estavam atacando o nosso barco", afirmou o pai à emissora.

Deparis preparava o bote salva-vidas enquanto a esposa acionava a guarda costeira portuguesa. Foi aí, no entanto, que a tensão aumentou ainda mais. O grande volume de água que invadia o barco fez com que o bote de salvamento se desprendesse e caísse na água. As autoridades, além disso, não estavam por perto. O "comandante", então, precisou mergulhar para recuperá-lo.

Pouco depois, foram resgatados por um barco pesqueiro. Depois de algumas horas, foram levados de helicóptero pela Marinha de Portugal, e transportados para a capital Lisboa. Todos passam bem. "Foi puro azar o ocorrido. Isso não vai nos impedir de voltar a navegar. Só teremos mais cuidado da próxima vez", afirmou Deparis.