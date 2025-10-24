InícioMundo
Vídeo: grupo de orcas afunda barco de família em Portugal

Franceses faziam travessia de barco pelo Oceano Atlântico quando foram atacados por grupo de sete baleias

Segundo informações do canal francês BFMTV, o episódio, embora tenha ganhado notoriedade nesta sexta-feira (24/10), aconteceu no último dia 10 de outubro
Uma família de franceses teve o barco atacado por um grupo de sete baleias orca durante um passeio pelo Oceano Atlântico. Golpes dos animais causaram o naufrágio da embarcação que transportava uma tripulação de cinco pessoas. 

Segundo informações do canal francês BFMTV, o episódio, embora tenha ganhado notoriedade nesta sexta-feira (24/10), aconteceu no último dia 10 de outubro. A embarcação levava Adrian Deparis e a esposa. Ele é francês, enquanto a companheira é portuguesa. As três filhas do casal também estava a bordo. Elas têm 12, 10 e 8 anos de idade. O barco veio naufragou a 72km da costa de Peniche, em Portugal. 

Assista ao momento em que os ataques aconteceram:

Os animais golpearam o meio de transporte com as caudas e a cabeça. Com isso, rachaduras feitas na estrutura da embarcação logo se tornaram buracos. "Tivemos o primeiro impacto na altura do leme da embarcação. Foi quando a gente percebeu que as orcas estavam atacando o nosso barco", afirmou o pai à emissora. 

Deparis preparava o bote salva-vidas enquanto a esposa acionava a guarda costeira portuguesa. Foi aí, no entanto, que a tensão aumentou ainda mais. O grande volume de água que invadia o barco fez com que o bote de salvamento se desprendesse e caísse na água. As autoridades, além disso, não estavam por perto. O "comandante", então, precisou mergulhar para recuperá-lo. 

Pouco depois, foram resgatados por um barco pesqueiro. Depois de algumas horas, foram levados de helicóptero pela Marinha de Portugal, e transportados para a capital Lisboa. Todos passam bem. "Foi puro azar o ocorrido. Isso não vai nos impedir de voltar a navegar. Só teremos mais cuidado da próxima vez", afirmou Deparis. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 24/10/2025 22:59 / atualizado em 24/10/2025 23:00
