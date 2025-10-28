InícioMundo
Ataques dos EUA a embarcações no Pacífico deixam 14 mortos

Secretário da Defesa disse que as "embarcações eram conhecidas pelo aparato de inteligência, transitando por rotas conhecidas de narcotráfico e transportando narcóticos"

Subiu para 57 o número de mortos na campanha antinarcóticos de Washington em alto-mar - (crédito: Reprodução/X/@SecWar)

As forças americanas mataram 14 pessoas em ataques a quatro supostas embarcações do tráfico de drogas no Oceano Pacífico, disse o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, nesta terça-feira (28/10), elevando a pelo menos 57 o número de mortos na campanha antinarcóticos de Washington em alto-mar.

"Um total de 14 narcoterroristas foram eliminados (...), com um sobrevivente. Todos os ataques ocorreram em águas internacionais sem causar danos às forças americanas", afirmou Hegseth em uma publicação no X sobre os ataques realizados no dia anterior.

"As quatro embarcações eram conhecidas pelo nosso aparato de inteligência, transitando por rotas conhecidas de narcotráfico e transportando narcóticos", acrescentou Pete.

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 28/10/2025 12:06 / atualizado em 28/10/2025 12:07
