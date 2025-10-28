Ataques dos EUA a embarcações no Pacífico deixam 14 mortos

Subiu para 57 o número de mortos na campanha antinarcóticos de Washington em alto-mar - (crédito: Reprodução/X/@SecWar)

As forças americanas mataram 14 pessoas em ataques a quatro supostas embarcações do tráfico de drogas no Oceano Pacífico, disse o secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, nesta terça-feira (28/10), elevando a pelo menos 57 o número de mortos na campanha antinarcóticos de Washington em alto-mar.

"Um total de 14 narcoterroristas foram eliminados (...), com um sobrevivente. Todos os ataques ocorreram em águas internacionais sem causar danos às forças americanas", afirmou Hegseth em uma publicação no X sobre os ataques realizados no dia anterior.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.



The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025

"As quatro embarcações eram conhecidas pelo nosso aparato de inteligência, transitando por rotas conhecidas de narcotráfico e transportando narcóticos", acrescentou Pete.

