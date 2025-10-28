Menina com câncer terminal pede ao gênio da lâmpada para que tumor "desapareça"

Durante uma viagem à Disney Paris no fim de setembro, uma menina britânica de 10 anos emocionou milhares de pessoas nas redes sociais ao fazer um pedido comovente ao gênio de uma lâmpada mágica: que o seu câncer cerebral terminal “desaparecesse”. A garota foi diagnosticada com glioma pontino intrínseco difuso (PGID) de grau 4, um tumor agressivo e de crescimento rápido que afeta o tronco cerebral.

A mãe da menina, Kayleigh Atkinson, de 35 anos, contou à revista Newsweek que percebeu algo errado após semanas de dores de cabeça intensas e enjoos matinais da filha. Após exames como tomografia, ressonância magnética e biópsia, o diagnóstico veio no dia 5 de setembro, deixando a família “paralisada”. “Parecia que o mundo estava se movendo em câmera lenta”, contou Kayleigh.

Antes de iniciar o tratamento com radioterapia, a família decidiu realizar o sonho de Emilia de conhecer a Disney. Foi durante o passeio que a menina se aproximou da lâmpada mágica e fez o pedido.

Segundo a mãe, o tipo de tumor diagnosticado em Emilia tem sobrevida média entre nove e 18 meses, e apenas 1% dos pacientes vivem mais de cinco anos após o diagnóstico. Mesmo diante da gravidade, Kayleigh afirmou que segue buscando forças para apoiar a filha em cada momento. “Ela é a menina mais corajosa que já conheci”, afirmou.