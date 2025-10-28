Menina com câncer terminal pede ao gênio da lâmpada para que tumor "desapareça"

Durante uma viagem à Disney Paris no fim de setembro, uma menina britânica de 10 anos emocionou milhares de pessoas nas redes sociais ao fazer um pedido comovente ao gênio de uma lâmpada mágica: que o seu câncer cerebral terminal “desaparecesse”. A garota foi diagnosticada com glioma pontino intrínseco difuso (PGID) de grau 4, um tumor agressivo e de crescimento rápido que afeta o tronco cerebral.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A mãe da menina, Kayleigh Atkinson, de 35 anos, contou à revista Newsweek que percebeu algo errado após semanas de dores de cabeça intensas e enjoos matinais da filha. Após exames como tomografia, ressonância magnética e biópsia, o diagnóstico veio no dia 5 de setembro, deixando a família “paralisada”. “Parecia que o mundo estava se movendo em câmera lenta”, contou Kayleigh.
Antes de iniciar o tratamento com radioterapia, a família decidiu realizar o sonho de Emilia de conhecer a Disney. Foi durante o passeio que a menina se aproximou da lâmpada mágica e fez o pedido.
Segundo a mãe, o tipo de tumor diagnosticado em Emilia tem sobrevida média entre nove e 18 meses, e apenas 1% dos pacientes vivem mais de cinco anos após o diagnóstico. Mesmo diante da gravidade, Kayleigh afirmou que segue buscando forças para apoiar a filha em cada momento. “Ela é a menina mais corajosa que já conheci”, afirmou.
@kayatkin 4 weeks ago we found out Emilia has a DIPG brain tumour. If anyone knows about it this diagnosis, it’s beyond comprehension. We are heartbroken. We are raising funds for clinical trials so we are ready to take her wherever she needs to be #dipg #dipgawareness #childrenwithcancer #cancersucks #makeawish ? original sound - ????