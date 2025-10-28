O que se sabe sobre o furacão Melissa que atinge a Jamaica

O furacão Melissa se fortaleceu na segunda-feira enquanto avançava em direção à Jamaica e outras partes do Caribe como uma tempestade de categoria 5 - (crédito: Photo by RAMMB/CIRA / AFP)

O furacão Melissa, de categoria 5, atingiu a Jamaica na manhã desta terça-feira (28/10), trazendo ventos de até 295 km/h e chuvas torrenciais que já provocam inundações e deslizamentos de terra em várias regiões do país. O fenômeno, que se intensificou de forma extremamente rápida, é agora a tempestade mais forte do planeta em 2025 e foi classificado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) como “a pior a atingir a ilha neste século”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, Melissa alcançou a rara categoria 5 na segunda-feira (27/10) e manteve ventos sustentados de 295 km/h na manhã desta terça. O olho do furacão tocou o solo pelo sudeste da Jamaica, e deve atravessar a ilha em direção ao norte, com previsão de seguir depois para Cuba, ainda hoje.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o NHC, o sistema estava, às 11h (horário de Brasília), a cerca de 40 km da costa jamaicana e 410 km de Guantánamo, avançando lentamente a 11 km/h.

A OMM alertou para condições catastróficas: além dos ventos extremos, são esperadas ondas violentas, enchentes repentinas e deslizamentos de terra. O organismo afirmou que Melissa representa uma ameaça “sem precedentes” para a população local.

Leia também: Furacão Melissa atinge categoria máxima no Caribe

Meteorologistas destacam que Melissa passou de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 em menos de 36 horas, um processo de intensificação explosiva que surpreendeu os especialistas. O aumento súbito na temperatura da superfície do mar e condições atmosféricas favoráveis criaram o cenário ideal para o fortalecimento do sistema.

Com ventos que podem ultrapassar os 300 km/h em rajadas, Melissa já é considerado o furacão mais intenso a atingir a Jamaica desde o início dos registros meteorológicos, há 174 anos.

Leia também: Atacante de quase R$ 10 milhões deve deixar o Botafogo no fim do ano

O último furacão do Atlântico com força semelhante foi o Dorian, em setembro de 2019, que devastou as Bahamas com ventos de até 297 km/h. Antes disso, o furacão Gilbert, em 1988, foi o mais forte a atingir diretamente a Jamaica, com ventos de 219 km/h, como categoria 4.

Melissa, portanto, supera ambos os eventos, configurando-se como o furacão mais poderoso já registrado na história da ilha.

O que vem a seguir

A Cruz Vermelha estima que metade da população jamaicana será diretamente afetada pela passagem do furacão, o que corresponde a cerca de 1,5 milhão de pessoas. Autoridades locais já iniciaram operações de evacuação em áreas costeiras e de encosta.

Até o momento, sete mortes foram registradas na região do Caribe em decorrência da passagem de Melissa, antes mesmo do impacto direto na Jamaica.

Após cruzar a Jamaica, o furacão deve se deslocar para o norte do Caribe, alcançando Cuba ainda nesta terça-feira. Autoridades cubanas também emitiram alerta máximo e iniciaram evacuações preventivas.

Enquanto isso, a OMM reforça o pedido para que os moradores da Jamaica permaneçam em abrigos seguros, evitem deslocamentos e sigam as orientações das autoridades locais.