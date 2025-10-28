O que se sabe sobre o furacão Melissa que atinge a Jamaica

O furacão Melissa, de categoria 5, atingiu a Jamaica na manhã desta terça-feira (28/10), trazendo ventos de até 295 km/h e chuvas torrenciais que já provocam inundações e deslizamentos de terra em várias regiões do país. O fenômeno, que se intensificou de forma extremamente rápida, é agora a tempestade mais forte do planeta em 2025 e foi classificado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) como “a pior a atingir a ilha neste século”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, Melissa alcançou a rara categoria 5 na segunda-feira (27/10) e manteve ventos sustentados de 295 km/h na manhã desta terça. O olho do furacão tocou o solo pelo sudeste da Jamaica, e deve atravessar a ilha em direção ao norte, com previsão de seguir depois para Cuba, ainda hoje.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De acordo com o NHC, o sistema estava, às 11h (horário de Brasília), a cerca de 40 km da costa jamaicana e 410 km de Guantánamo, avançando lentamente a 11 km/h.
A OMM alertou para condições catastróficas: além dos ventos extremos, são esperadas ondas violentas, enchentes repentinas e deslizamentos de terra. O organismo afirmou que Melissa representa uma ameaça “sem precedentes” para a população local.
- Leia também: Furacão Melissa atinge categoria máxima no Caribe
Meteorologistas destacam que Melissa passou de uma tempestade tropical a um furacão de categoria 5 em menos de 36 horas, um processo de intensificação explosiva que surpreendeu os especialistas. O aumento súbito na temperatura da superfície do mar e condições atmosféricas favoráveis criaram o cenário ideal para o fortalecimento do sistema.
Com ventos que podem ultrapassar os 300 km/h em rajadas, Melissa já é considerado o furacão mais intenso a atingir a Jamaica desde o início dos registros meteorológicos, há 174 anos.
O último furacão do Atlântico com força semelhante foi o Dorian, em setembro de 2019, que devastou as Bahamas com ventos de até 297 km/h. Antes disso, o furacão Gilbert, em 1988, foi o mais forte a atingir diretamente a Jamaica, com ventos de 219 km/h, como categoria 4.
Melissa, portanto, supera ambos os eventos, configurando-se como o furacão mais poderoso já registrado na história da ilha.
O que vem a seguir
A Cruz Vermelha estima que metade da população jamaicana será diretamente afetada pela passagem do furacão, o que corresponde a cerca de 1,5 milhão de pessoas. Autoridades locais já iniciaram operações de evacuação em áreas costeiras e de encosta.
Até o momento, sete mortes foram registradas na região do Caribe em decorrência da passagem de Melissa, antes mesmo do impacto direto na Jamaica.
Após cruzar a Jamaica, o furacão deve se deslocar para o norte do Caribe, alcançando Cuba ainda nesta terça-feira. Autoridades cubanas também emitiram alerta máximo e iniciaram evacuações preventivas.
Enquanto isso, a OMM reforça o pedido para que os moradores da Jamaica permaneçam em abrigos seguros, evitem deslocamentos e sigam as orientações das autoridades locais.
Saiba Mais
- Mundo 'Trump não tem intenção de invadir; é tudo uma operação psicológica', diz Elliott Abrams, ex-enviado dos EUA para a Venezuela
- Mundo Netanyahu ordena ataque imediato contra a Faixa de Gaza
- Mundo Quem é Paul Biya, presidente com mais tempo de mandato no mundo?
- Mundo Megaoperação contra Comando Vermelho no Rio tem 20 mortos e 56 presos: o que se sabe até agora
- Mundo Cachorro de grávida "aparece" em ultrassom e viraliza nas redes
- Mundo Ataques dos EUA a embarcações no Pacífico deixam 14 mortos