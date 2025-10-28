Israel volta a atacar Gaza pouco mais de duas semanas após o cessar-fogo

Israel já atacou Gaza 128 vezes desde o cessar-fogo assinado em 10 de outubro - (crédito: AFP)

Israel voltou a bombardear a faixa de Gaza, nesta terça-feira (28/10). Dezoito civis foram mortos e dezenas ficaram feridos nos ataques feitos por aeronaves e tanques. O país já violou o cessar-fogo com o Hamas mais de 120 vezes, desde que o acordo entrou em vigor no início de outubro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Bombardeios de Israel deixam dois mortos no sul do Líbano



Mais cedo, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou que faria “poderosos ataques” na Faixa de Gaza e acusou o Hamas de ter violado o cessar-fogo após uma reunião com o gabinete de segurança.

Mesmo com o ataque, o vice-presidente dos Estados Unidos, Jd Vance, afirma que o acordo firmado no dia 10 de outubro se mantém. “O cessar-fogo continua. Isso não significa que não haverá pequenas escaramuças aqui e ali”, declarou à jornalistas.

Leia também: Forças israelenses anunciam que mataram três palestinos na Cisjordânia



Na Cisjordânia ocupada, a violência também continua. Segundo a rede de notícias Al Jazeera, nesta terça, forças israelenses invadiram a vila de al-Mughayyir, ao oeste de Ramallah, e abriram fogo contra um grupo de crianças palestinas, baleando duas.

O grupo islamita Hamas nega que o cessar-fogo foi violado e declara que o retorno de corpos de reféns israelitas em Gaza foram adiados devido aos bombardeios.