Trump acusa democratas de serem 'kamikazes' pela paralisação governamental mais longa da história

Presidente norte-americano fez uma referencia aos pilotos de avião japoneses suícidas, que atuaram durante a 2ª Guerra Mundial

O presidente dos EUA, Donlald Trump, chamou os democratas de
O presidente dos EUA, Donlald Trump, chamou os democratas de "kamikazes" pela paralisação governamental - (crédito: AFP)

O presidente americano, Donald Trump, culpou nesta quarta-feira (5) os democratas "kamikazes" pela paralisação governamental mais longa da história dos Estados Unidos, superando o recorde de 35 dias estabelecido durante seu primeiro mandato. 

"Acabei de voltar do Japão", disse o presidente republicano durante um café da manhã de trabalho na Casa Branca. "Falei sobre os pilotos kamikazes. Acho que esses caras são kamikazes. Eles vão derrubar o país se precisarem", afirmou.

Por AFP
postado em 05/11/2025 14:13
