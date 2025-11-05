O que se sabe sobre o avião que explodiu durante decolagem nos EUA

Um avião de carga da empresa americana UPS caiu e pegou fogo logo após decolar do Aeroporto Internacional Muhammad Ali - (crédito: AFP)

Um acidente de grandes proporções atingiu Louisville, no Kentucky (EUA), na tarde desta terça-feira (4/11), quando um avião cargueiro da empresa americana UPS perdeu o controle durante a decolagem, saiu da pista e explodiu em chamas. O voo 2976, com destino a Honolulu, no Havaí, caiu pouco depois das 17h15, horário local, provocando a morte de pelo menos sete pessoas, segundo a BBC.

A aeronave, modelo McDonnell Douglas MD-11F, de 34 anos, colidiu com prédios localizados nas proximidades do Aeroporto Internacional Muhammad Ali, atingindo diretamente as empresas Kentucky Petroleum Recycling e Grade A Auto Parts. O fogo se espalhou rapidamente e formou uma coluna de fumaça que podia ser vista a quilômetros de distância.

Devido ao risco de novas explosões e contaminação do ar, moradores da região receberam ordem para permanecer dentro de casa. O perímetro de isolamento chegou a abranger um raio de cinco milhas em torno do aeroporto e foi reduzido apenas horas depois, quando os bombeiros conseguiram conter parte das chamas.

Equipes de emergência ainda realizam buscas por desaparecidos, conforme o portal internacional. Dois funcionários de uma oficina atingida continuam sem contato, e as autoridades não descartam que mais vítimas possam estar entre os destroços. Ao menos onze pessoas foram hospitalizadas com ferimentos, enquanto todas as operações no aeroporto foram suspensas.

Imagens feitas por testemunhas mostram o avião já em chamas antes de sair da pista. Dados preliminares indicam que a aeronave subiu apenas 175 pés antes de perder altitude repentinamente. A causa do acidente ainda é desconhecida, mas especialistas apontam que a quantidade de combustível pode ter potencializado a explosão. O avião transportava cerca de 144 mil litros, suficientes para percorrer os 6,9 mil quilômetros até o Havaí.

Produzido em 1991, o MD-11 é um modelo trimotor de grande porte utilizado originalmente em voos de passageiros entre as décadas de 1990 e 2000. A aeronave acidentada voou anteriormente pela Thai Airlines antes de integrar a frota da UPS, uma das maiores empresas de logística do mundo.

O aeroporto Muhammad Ali abriga o Worldport, principal centro global de triagem de cargas da companhia, o que torna a área uma das mais movimentadas dos Estados Unidos em operações de transporte aéreo. Na semana anterior ao acidente, o mesmo avião havia realizado múltiplos voos entre Louisville e outras cidades americanas.

As investigações estão em andamento pela Agência Federal de Aviação (FAA) e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). Segundo o chefe do Corpo de Bombeiros de Louisville à BBC, Brian O’Neal, o volume de combustível espalhado tornou a ocorrência “extremamente perigosa” e complexa de controlar.

Enquanto as equipes continuam o rescaldo, as autoridades pedem que a população evite circular num raio de 7,5 quilômetros do aeroporto até que o local seja completamente seguro.

