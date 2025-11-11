Familiares de desparecidos de 50 países se reúnem por ação global

Mais de 900 pessoas de 50 países distintos se reúnem, desta terça (11/11) até a próxima quinta-feira (13/11), para pedir por ações globais para que parentes e familiares desaparecidos possam ser encontrados. O apelo é feito na capital da Suíça, Genebra, durante a Quarta Conferência Internacional de Familiares de Pessoas Desaparecidas.

Organizada pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e pelas Sociedades Nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, a conferência será realizada de forma híbrida. Ou seja, tanto presencialmente, quanto remotamente, à distância.

De acordo com a própria organização, trata-se do único fórum global do gênero. Lá, os familiares e parentes dos desaparecidos poderão compartilhar as respectivas experiências, além de "fomentar a solidariedade e pressionar por respostas mais fortes e duradouras" sobre o paradeiro ou a causa dos desaparecimentos dos entes queridos. Muitos acabaram ausentes em decorrência de questões como conflitos e migração, por exemplo.

"Por trás de cada pessoa desaparecida há uma família que vive na incerteza e na dor", explicitou Cristian River, chefe da Agência Central de Busca do CICV. "As famílias têm o direito de saber o que aconteceu com os seus entes queridos. Atender às suas necessidades de longo prazo, sejam elas jurídicas, administrativas, econômicas ou psicossociais, é um imperativo humanitário e fundamental para a paz e a reconciliação", completou.