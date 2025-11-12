Ao menos 37 mortos em acidente de ônibus no Peru

Ônibus cai em um barranco de cerca de 200 metros de profundidade em Arequipa, no Peru - (crédito: AFP)

Pelo menos 37 pessoas morreram e outras 24 ficaram feridas nesta quarta-feira (12), quando um ônibus caiu em um desfiladeiro após colidir com uma caminhonete em Arequipa, no sul do Peru.

O motorista da caminhonete foi detido após testar positivo no exame de alcoolemia, informou a polícia. O acidente ocorreu durante a madrugada e é um dos piores dos últimos anos no Peru, onde os acidentes nas estradas são frequentes.

O ônibus de dois andares, com mais de 60 passageiros, da empresa Llamosas, colidiu de frente com a caminhonete em uma curva da rodovia Panamericana Sul, que conecta o país ao Chile. "Temos um número de 37 falecidos (...) além de 24 feridos", disse à AFP Walther Oporto, gerente regional de Saúde de Arequipa. Há vários feridos em estado grave, por isso o número de mortos pode aumentar, acrescentou ele por telefone.

A grande quantidade de acidentes no Peru está associada principalmente ao excesso de velocidade, ao consumo de álcool e a outras imprudências, além da topografia desafiadora do país.

Justiça

O ônibus acidentado havia partido na noite de terça-feira da localidade de Chala, na província de Caravelí, com destino a Arequipa, a segunda maior cidade do Peru. Após colidir no quilômetro 780 da Panamericana Sul, o veículo despencou por um desfiladeiro de 200 metros e parou às margens de um rio, segundo relatos da imprensa que citaram os bombeiros.

"Peço justiça, que recaia todo o peso da lei sobre o motorista da caminhonete", disse, inconsolável, um homem que afirmou ter perdido o pai e o irmão, sem revelar sua identidade aos jornalistas no local.

O porta-voz dos bombeiros, Jack Páez, afirmou que o resgate dos feridos foi muito difícil devido ao terreno rochoso. "É muito lamentável este acidente que enluta tantas famílias. Há idosos e crianças entre os feridos", declarou ao canal de televisão TV Perú.

A polícia, por sua vez, apontou como possível causa do acidente o consumo de álcool pelo motorista da caminhonete. O veículo parou na saída da curva onde ocorreu a colisão, com a cabine totalmente destruída.

O motorista, um homem de 35 anos, "foi atendido" e está sob custódia após "testar positivo para álcool no sangue", informou o chefe da região policial de Arequipa, general Olger Benavides, em entrevista coletiva.

As autoridades não informaram se havia outros ocupantes na caminhonete.

Um padre chegou ao local e rezou ao lado dos corpos, dispostos em fila à beira do rio, segundo imagens divulgadas pelo Ministério Público.

O presidente peruano, José Jerí, expressou em mensagem na rede X suas "condolências aos familiares das vítimas".

Milhares de mortos por ano

Trinta policiais, em coordenação com os bombeiros, trabalharam na evacuação dos feridos e na recuperação dos corpos, informou o Ministério do Interior em comunicado.

Em fevereiro de 2018, próximo ao local do acidente desta quarta-feira, 44 pessoas morreram após a queda de um ônibus que também parou às margens do rio. As autoridades peruanas reforçaram os controles para reduzir o número de mortes nas estradas.

No ano passado, foram registradas 3.173 mortes em acidentes viários. No Peru, a taxa de mortalidade por acidentes de trânsito em 2019 era de 14 pessoas por 100 mil habitantes, ligeiramente abaixo da média de 17 vítimas nas Américas, segundo o Banco Mundial.