Trump faz pergunta preconceituosa ao presidente da Síria, Ahmed al-Sharaa

Trump fez referência ao estereótipo de que homens mulçumanos tem várias cônjulgues - (crédito: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou uma cena constrangedora nesta segunda-feira (10/11). Ao receber o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, na Casa Branca, o republicano perguntou ‘quantas esposas’ o líder da Síria tem e o borrifou com perfume.

A reunião entre os dois aconteceu à portas fechadas. Já diante de repórteres, Trump presenteou Ahmed, a quem já se referiu como “um cara jovem e bonito”, com um frasco de perfume, borrifando a fragrância no líder sírio e afirmando que presentearia também a esposa dele.

Foi então que Trump perguntou quantas cônjuges Ahmed tinha, fazendo piada com o estereótipo de que homens mulçumanos têm diferentes esposas. “Uma só”, respondeu o presidente da Síria. O republicano retrucou: “Com vocês, eu nunca sei”. Trump arrancou risadas dos presentes no Salão Oval.

A visita ocorre após Ahmed, ex-combatente da Al Qaeda, ter o nome retirado da lista negra de terroristas de Washington. O objetivo é o estabelecimento da presença militar norte-americana em uma base aérea em Damasco e a revogação de sanções de Washington contra a Síria. Esse é o primeiro encontro entre os líderes dos dois países desde 2000.

Em dezembro de 2024, Ahmed assumiu o posto de líder sírio após a deposição do ex-presidente Bashar al-Assad, após 14 anos de guerra civil. Desde então, a Síria tem se aproximado de países como Estados Unidos e Turquia, enquanto se afasta de antigos aliados como Rússia e Irã.