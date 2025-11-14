Homem diz que barata o convenceu a matar duas pessoas

Um homem acusado de matar duas pessoas a tiros foi preso na última sexta-feira (7/11), no estado do Novo México, EUA. Alexis Hernandez, de 25 anos, informou às autoridades ter sido orientado por “mensagens criptografadas em uma barata”.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Hernandez foi detido por dois agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Bernalillo, segundo o mandado de prisão, no momento em que foi preso ele estava armado com uma pistola na cintura e portava também um sabre do Corpo de Fuzileiros Navais. As autoridades investigam o crime como duplo homicídio em primeiro grau.

Uma das vítimas era proprietária da casa onde o criminoso morava, ele afirmou aos policiais que achava que o dono do local estava o perseguindo e instalando câmeras nas luminárias para vigiá-lo. Ele também alegou ser fuzileiro, dizendo que “tinha que fazer o que tinha que fazer” para se proteger, e que “ouvia "vozes assustadoras vindas das aberturas de ventilação".

Leia também: Mulher de 100kg cai sobre o marido e o mata asfixiado

No mandado de prisão consta que ele havia comprado uma pistola recentemente para se proteger. Hernandez foi levado para o Centro de Detenção Metropolitano da cidade de Bernalillo um dia após ser preso, onde foi fichado e preso.

*Estagiário sob supervisão de Aline Gouveia

Saiba Mais Mundo Homem que consultava obituários para roubar casas é preso nos EUA

Homem que consultava obituários para roubar casas é preso nos EUA Mundo Tuberculose mata mais de 1,2 milhão de pessoas por ano, aponta OMS

Tuberculose mata mais de 1,2 milhão de pessoas por ano, aponta OMS Mundo O que se sabe sobre a operação militar Lança do Sul anunciada pelos EUA contra narcotráfico na América Latina