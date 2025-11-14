Homem é salvo do corredor da morte minutos antes da execução

Wood receberia uma injeção letal nas dependências na Penitenciária Estadual de Oklahoma - (crédito: De an Sun Unsplash)

Tremane Wood, um homem de 46 anos, recebeu nessa quinta-feira (13/11) um indulto poucos minutos antes de receber uma injeção letal nas dependências na Penitenciária Estadual de Oklahoma, nos EUA. Depois de ter a vida salva, foi condenado à prisão perpétua.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações do jornal The New York Times, o detento havia sido condenado ao corredor da morte por ter assassinado Ronnie Wipf, 19 anos, esfaqueado durante uma tentativa de roubo em 2002, em Oklahoma City.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Wood afirmava, há anos, que o real culpado pelo crime era o próprio irmão, Jake Wood. Confessou ter participado da tentativa de roubo, mas negou tê-lo assassinado. Em 2019, já condenado à prisão perpétua, Jake tirou a própria vida dentro da cadeia.

A injeção mortal aplicada a Tremane aconteceria às 10h. Minutos antes, porém, o governador republicano Kevin Stitt concedeu o chamado perdão jurídico. A decisão foi tomada após a recomendação de comutação da pena por uma votação de 3 x 2, no último dia 5, por parte da Junta de Indultos e Liberdade Condicional de Oklahoma.

"Após uma revisão exaustiva dos fatos e uma profunda reflexão, decidi aceitar a recomendação da Junta de Indultos e Liberdade Condicional de comutar a sentença para prisão perpétua sem liberdade condicional", afirmou o governador de Oklahoma.

A última refeição do detento em vida já havia sido feita no momento do comunicado. "Ele desabou no chão, tomado por emoção e gratidão ao governador Stitt por poupar sua vida, por lhe dar uma segunda chance e por fazer justiça pela primeira vez em 20 anos", disse Amanda Bass Castro-Alves, advogada de Wood.