InícioMundo
EUA

Homem é salvo do corredor da morte minutos antes da execução

Por ter cometido um assassinato em 2002, Tremane Wood recebeu um indulto já nos últimos minutos que teria de vida, em Oklahoma, nos EUA

Wood receberia uma injeção letal nas dependências na Penitenciária Estadual de Oklahoma - (crédito: De an Sun Unsplash)
Wood receberia uma injeção letal nas dependências na Penitenciária Estadual de Oklahoma - (crédito: De an Sun Unsplash)

Tremane Wood, um homem de 46 anos, recebeu nessa quinta-feira (13/11) um indulto poucos minutos antes de receber uma injeção letal nas dependências na Penitenciária Estadual de Oklahoma, nos EUA. Depois de ter a vida salva, foi condenado à prisão perpétua. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo informações do jornal The New York Times, o detento havia sido condenado ao corredor da morte por ter assassinado Ronnie Wipf, 19 anos, esfaqueado durante uma tentativa de roubo em 2002, em Oklahoma City.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Wood afirmava, há anos, que o real culpado pelo crime era o próprio irmão, Jake Wood. Confessou ter participado da tentativa de roubo, mas negou tê-lo assassinado. Em 2019, já condenado à prisão perpétua, Jake tirou a própria vida dentro da cadeia. 

A injeção mortal aplicada a Tremane aconteceria às 10h. Minutos antes, porém, o governador republicano Kevin Stitt concedeu o chamado perdão jurídico. A decisão foi tomada após a recomendação de comutação da pena por uma votação de 3 x 2, no último dia 5, por parte da Junta de Indultos e Liberdade Condicional de Oklahoma. 

"Após uma revisão exaustiva dos fatos e uma profunda reflexão, decidi aceitar a recomendação da Junta de Indultos e Liberdade Condicional de comutar a sentença para prisão perpétua sem liberdade condicional", afirmou o governador de Oklahoma. 

A última refeição do detento em vida já havia sido feita no momento do comunicado. "Ele desabou no chão, tomado por emoção e gratidão ao governador Stitt por poupar sua vida, por lhe dar uma segunda chance e por fazer justiça pela primeira vez em 20 anos", disse Amanda Bass Castro-Alves, advogada de Wood. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 14/11/2025 22:57
SIGA
x