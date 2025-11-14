Livro de Olivia Nuzzi expõe intimidade com RFK Jr. e reacende crise política

A ex-repórter da New York Magazine Olivia Nuzzi afirma em seu livro de memórias, prestes a ser lançado, que Robert F. Kennedy Jr. lhe disse que a amava durante o período em que trocaram mensagens de teor sexual. No mesmo contexto, ambos descreviam as partes do corpo que mais apreciavam um no outro.

A jornalista de 32 anos, cuja carreira ruiu quando o caso de mensagens picantes com RFK Jr. veio à tona em 2024, também relata que o então secretário de Saúde do governo Trump teria dito querer que ela tivesse um filho dele, segundo reportou o New York Times.

O livro American Canto menciona RFK Jr., de 71 anos, apenas como “o político”, mas reconstrói a trajetória do envolvimento entre os dois, iniciado logo após ela publicar um perfil sobre ele no fim de 2023, quando ele ainda concorria à presidência. Nuzzi escreve que o nariz de RFK Jr. era o que mais amava nele e descreve seus olhos como “azuis como a chama”. O herdeiro da família Kennedy, por sua vez, “adorava a boca dela”.

Ela também revela sua admiração pelo modo como “a visão de algo tão trivial quanto uma rosa” parecia emocionar Kennedy a ponto de fazê-lo chorar. Diz ainda que apreciava as “complicações particulares e sua escuridão particular”. Além das declarações de amor — com Kennedy dizendo “eu te amo” primeiro — Nuzzi relata que ele a chamava de “Livvy” e lhe enviava poemas.

A jornalista insiste que a diferença de idade entre os dois nunca foi um problema, já que compartilhavam “uma linguagem comum, ceticismos comuns, ideias comuns sobre o que era belo, crenças comuns sobre o que era valioso”. Segundo ela, ambos “se moviam pelo mundo com um distanciamento divertido e uma profunda sensibilidade, contradições que, de alguma forma, funcionavam em harmonia”.

A divulgação do conteúdo do livro reacende um escândalo que explodiu em outubro do ano passado. O episódio terminou com Nuzzi demitida da New York Magazine e abandonada pelo então noivo, o repórter político Ryan Lizza.

Atual editora da Costa Oeste da Vanity Fair, Nuzzi reforça que o encontro com RFK Jr. nunca ultrapassou o ambiente virtual. “O relacionamento nunca foi físico, mas deveria ter sido divulgado para evitar a aparência de conflito”, disse na época. “Lamento profundamente não ter feito isso imediatamente e peço desculpas a todos que desapontei, especialmente meus colegas em Nova York.” RFK Jr. também minimizou o caso, afirmando que só se encontrou com ela uma única vez, para uma entrevista solicitada pela própria jornalista.

Enquanto a vida pessoal de Nuzzi foi profundamente afetada, a atriz Cheryl Hines, mulher de Kennedy, aparentemente permaneceu ao lado dele. Fontes afirmam que, embora tenha cogitado o divórcio inicialmente, Hines tem sido vista repetidamente acompanhando o marido desde o início da controvérsia.

