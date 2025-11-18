Em vídeo, vítima brasileira de Epstein celebra abertura de arquivos

InícioMundo
Marina Lacerda, 37 anos, foi abusada sexualmente pelo financista americano dos 14 aos 17 anos. Na gravação enviada por meio do WhatsApp, ela pediu: "Presidente Trump, divulgue esses arquivos. Olhe para nós como olha para sua filha"

A brasileira Marina Lacerda foi abusada por Epstein dos 14 aos 17 anos: alívio pela liberação dos arquivos - (crédito: Instagram)
A brasileira Marina Lacerda, 37 anos, chegou aos Estados Unidos quando tinha apenas oito. Seis anos depois, foi aliciada e abusada sexualmente pelo financista americano Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia e de liderar uma rede de tráfico sexual. Nesta terça-feira, Marina e outras vítimas do magnata assistiram à sessão da Câmara dos Representantes, em Washington D.C., que aprovou a divulgação dos arquivos relacionados ao caso Epstein. E-mails do pedófilo divulgados pelos democratas da Comissão de Supervisão da Câmara fazem menções de que o presidente Donald Trump "sabia sobre as garotas" e teria ficado na companhia de uma delas durante horas, na residência do próprio Epstein. 

Marina gravou um vídeo com um depoimento exclusivo ao Correio, na noite desta terça-feira, enquanto ainda comemorava a dupla aprovação na Câmara e no Senado. Ela fez um apelo ao presidente norte-americano. "Presidente Trump, divulgue esses arquivos. Abrir uma investigação não vai levar a lugar algum, apenas vai nos desviar de onde tentamos estar. Nós levamos isso muito longe. Olhe para nós como você olhar a sua filha. Faça a coisa certa. Por nós, pelo povo americano, pelas sobreviventes e pelas mulheres em geral. Lutamos há tanto tempo", desabafou a brasileira. Confira o depoimento ao Correio: 

 

* Colaborou Pedro Mesquita

Rodrigo Craveiro

Subeditor de Mundo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) em 1997. Curioso por natureza, adora buscar histórias. Desde 2005, trabalha no Correio Braziliense, onde entrevistou laureados com o Nobel da Paz, embaixadores e ex-presidentes.

Por Rodrigo Craveiro
postado em 18/11/2025 22:05
