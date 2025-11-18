Inep antecipa divulgação de gabarito oficial do Enem 2025

Junio Silva

A justificativa para a mudança de datas é um suposto vazamento de questões da prova. Polícia Federal analisa o caso - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou, nesta terça-feira (18/11), que o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será antecipadamente divulgado nesta quarta (19).

Nas redes sociais, o Inep informa que os resultados das questões das provas do segundo dia do exame serão publicados às 10h. Anteriormente, a data para a divulgação estava marcada para quinta-feira (20).

A justificativa para a mudança é um suposto vazamento de questões da prova, que surgiu nas redes na segunda (17). Segundo o Inep, a decisão reafirma a isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025.

O Instituto informa, ainda, que três itens da prova foram anulados após análise da comissão assessora responsável pela montagem das provas. A Polícia Federal foi acionada para apurar o vazamento.

“Ao identificar relatos de antecipação de questões similares às do Enem 2025, a equipe técnica que faz parte da comissão assessora responsável pela montagem das provas analisou as circunstâncias e decidiu, com base em informações sobre a montagem do teste, pela anulação de três itens aplicados na prova", explica o Inep.

As alegações de vazamento surgiram após o estudante cearense Edcley Teixeira realizar uma live dias antes da aplicação do Enem, na qual apareciam conteúdos que, de fato, estavam presentes na prova.

Edcley, que se intitula como “mentor” nas redes sociais, afirma que as questões do exame são reutilizadas de outras provas.